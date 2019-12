LE NOTIZIE DEL GIORNO 2 dicembre 2019

DI MARINA POMANTE

SPACCACORROTTI, la maggioranza si spacca sul rinvio delle norme per le fondazioni

DL FISCO:ok da commissione dopo maratona. Verso slittamento a domani dell’esame dell’Aula. Iv non vota carcere evasori

MES “il governo seguirà una logica di pacchetto” ma “poi deciderà il Parlamento”.Il lunghissimo incontro a Palazzo Chigi con M5s e Pd è giunto ad una soluzione definitiva ma l’ultima parola resta al Parlamento

ALITALIA, Di Maio: Tutti d’accordo su norma per prestito ponte.

MALTEMPO, allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto. Persiste l’instabilità in Italia per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica che da ovest si sposta verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Allerta gialla su Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche centro-settentrionali, sul Molise, su Liguria centro-orientale e su settori meridionali della Lombardia.

MILANO, 25mila “Sardine” sotto la pioggia riempiono piazza Duomo. Sul palco anche Saviano

ATTENTATO NELLA NOTTE , in una chiesa protestante in Burkina Faso: 14 morti, tra cui diversi bambini

MALTEMPO, in Francia 5 morti nel sud. Tre erano a bordo di un elicottero di salvataggio precipitato

CROLLO DEL VIADOTTO,su autostrada A6, riaperto tratto della Torino-Savona Il monitoraggio della Protezione civile aveva evidenziato il superamento della soglia di sicurezza

TUNISIA, bus nel burrone per “manovra sbagliata”. “Volo di 70 metri”, morti giovani tra 20 e 30 anni

BRACCIO DI FERRO TRA CINA E USA: imposto divieto a navi da guerra Usa d’attraccare a Hong Kong