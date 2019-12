PRESENTATA DENUNCIA PER APOLOGIA DI FASCISMO CONTRO IL PROF DI SIENA

DI ENRICO ROSSI

Come presidente della Regione Toscana, ho dato mandato all’avvocatura regionale di denunciare per apologia di fascismo il signor Emanuele Castrucci, fino ad oggi docente all’università di Siena. La nostra Costituzione è antifascista, ricordiamolo sempre. Chi compie apologia di nazismo e fascismo delegittima la nostra Carta, nata dalla Resistenza. E il fatto è ancora più grave se a tradire la base del nostro diritto, della nostra convivenza civile, è un cittadino a cui sono affidate funzioni pubbliche – di formazione delle nuove generazioni in questo caso – cui deve adempiere con disciplina ed onore.