GUARDAMI NEGLI OCCHI ANCHE IN GIAPPONE

DI FLAVIA FRATELLO

Le signore giapponesi hanno un problema: portare gli occhiali, soprattutto quelli da vista per una donna è considerato sconveniente.

Lo so che sembra una follia ed infatti lo è ma pare che secondo i canoni estetici nipponici (che poi a pensarci bene fino a non molto tempo fa erano anche nostri) gli occhiali siano considerati poco femminili, e dunque da evitare soprattutto sul posto di lavoro dove vigono ancora regole molto rigide su cosa si possa o non si possa indossare, cosa sia onorevole e cosa dia scandalo.

O nel caso delle donne cosa le renda più o meno belle e anche se indirettamente suggerisca siano “sessualmente disponibili”.

E’ il caso dei tacchi ad esempio che sempre le donne giapponesi sono tenute ad indossare con pochissime eccezioni.

I tentativi di ribellarsi finora non hanno ottenuto molto successo, il licenziamento se si trasgredisce è altamente probabile.

Ora sembra sia partita una sorta di petizione per sdoganare questo divieto ma se anche dovessero farcela , cambiare la mentalità di datori di lavoro e colleghi sarà cosa lunga e laboriosa.

Ma non più che in tutto il resto del mondo.