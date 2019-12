PRIMA DELLA SCALA, IL TRIONFO DELLA TOSCA: 16 MINUTI DI APPLAUSI. OVAZIONE PER MATTARELLA

DI CHIARA FARIGU

Prima della Scala, il trionfo della Tosca: 16 minuti di applausi

A raccontare il successo della Prima della Scala non servono troppe parole.

L’opera di Puccini è stata la più applaudita degli ultimi anni, ben 16 minuti. Un minuto in più rispetto a quello tributato lo scorso anno all’Attila di Verdi. Un trionfo solo secondo all’Artemide diretta da Riccardo Muti nel ’96 che detiene il record assoluto di 20 minuti di battimani.

Applausi per i protagonisti, la soprano Anna Netrebko, il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi. Applausi per il regista Livermore.

Un’opera senza tempo la Tosca.

Fin dalla prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma nel 1900, continua ad affascinare intere generazioni.

Una Prima attesissima per la Scala, la ‘prima volta’ per la Tosca sul palcoscenico italiano per eccellenza. Il melodramma pucciniano, uno dei più rappresentati al mondo, è andato oltre ogni aspettativa. ‘E’ una grande festa per la cultura italiana. Il giorno più importante’, ha commentato il regista Davide Livermore.

Sul palco reale il presiedente Mattarella.

Dai loggioni, dai palchi e dal pubblico in platea un’ovazione lunga quattro minuti per il Capo dello Stato. Un tributo, un abbraccio caloroso per il presidente divenuto punto di riferimento imprescindibile in questo momento di grande confusione politica. ‘Nel momento in cui ci sono tanti applausi a Mattarella significa che crediamo nel fatto che la Costituzione è antifascista e che l’Italia è una e indivisibile, e ha bisogno di crescere’, ha commentato Livermore.