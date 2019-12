Bambini nel mondo, 1/2 miliardo a rischio di morte per fame o guerra

DI PIERO ORTECA

L’ultimo rapporto dell’Unicef espone numeri drammatici. Mentre da noi si montano risse da cortile per cento migranti in più o in meno. Politica pezzente di politici straccioni. L’ultimo report dell’Unicef non lascia spazio a “riflessioni” o a interpretazioni di comodo. Sessanta milioni di bambini rischiano quotidianamente le loro vite in Paesi in stato di guerra o colpiti da calamità naturali. Stiamo parlando delle emergenze. Cioè, per capirci, di quei bambini che non possono pagarsi il biglietto della speranza, 5000 dollari a testa, per arrivare con i barconi o con i camion, stipati come sardine, salvo morire in molti per strada. Lo studio predisposto dal direttore generale dell’agenzia Onu Henrietta Fore, fa un’analisi della situazione sul campo e non si appella solo alla Convenzione di Ginevra o al Trattato di Dublino in tema di migrazioni internazionali, ma sottolinea gli articoli rimasti lettera morta del Trattato sui diritti dell’infanzia… CONTINUA SU REMOCONTRO: