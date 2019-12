CHAMPIONS: INTER È UNA SCONFITTA, NON UNA DISFATTA

di VANNI PUZZOLO

Inter, fa male, ma bisogna andare oltre: non ci sono solo brutte notizie, ci sono anche belle certezze: Lautaro Martinez è devastante

Conte deluso per il risultato, non dai suoi ragazzi.

Fa male, brucia.

Per l’Inter l’eliminazione dalla Champions League è una ferita profonda.

La faccia sconsolata e triste di Conte è la fotografia dello stato d’animo di tutti gli interisti. Da un parte l’orgoglio, tanto, per un’ottima prestazione, dall’altra la delusione per una sconfitta pagata a caro prezzo.

Per guardare il bicchiere mezzo pieno lo stop fa parte di un percorso di crescita iniziato a luglio con l’ex tecnico della Juve.

Un ko che farà bene per il futuro: una lezione da cui i nerazzurri dovranno trarre insegnamento.

Risultato a parte, le note positive sono state tante.

Partiamo da Lautaro Martinez che ha dimostrato di essere un giocatore di un altro livello, un campione già oggi e sicuramente del futuro.

L’argentino è stato devastante per tutti i 90′ creando pericoli a ripetizione alla retroguardia del Barcellona. Una cattiveria e una determinazione da big su ogni pallone: lui incarna più di ogni altro lo spirito di Conte.

Ora toccherà a Marotta blindarlo e allontanare le sirene dei blaugrana che già da un anno lo tengono sotto osservazione e, ieri, hanno dimostrato di aver ragione.

C’è rammarico, molto, perché senza i vari infortuni che hanno falcidiato in questo periodo l’Inter, il finale sarebbe potuto essere diverso.

Però per onestà va anche detto che l’alibi degli infortuni da solo non regge.

Tutti in questo periodo hanno avuto infortuni, si gioca tanto e in poco tempo, gli infortuni sono fisiologici: li ha avuti la Juventus, La Roma, l’Atalanta, e quasi tutte le squadre, in particolare quelle che fanno le Coppe.

La differenza la fa l’organico, è li, come in qualche modo Conte lo aveva detto dopo Dortmund, che la Società qualche mea culpa lo deve recitare.

Pazienza la Juventus, ma ad esempio, Roma, Lazio, Napoli, persino l’Atalanta hanno un organico meglio assortito e più numeroso dell’Inter.

L’Inter, purtroppo, quest’anno ha investito quasi 200 milioni di euro ma, nelle cessioni, per un motivo o per l’altro, non ha raccattato nulla.

Icardi, Perisic, Naingolan sono tutti in prestito e probabilmente verranno riscattati ma i soldi arriveranno solo la prossima stagione, così si è cercato di fare con quello che si può’, ma è un dato di fatto che il centrocampo di ieri sera non era certo migliore di quello di anno scorso e anche sugli esterni, il cambio Biraghi/Dalbert non ha portato nulla in più.

Così come Sensi e Barella si sono infortunati il centrocampo è tornato ad essere lento e senza uomini ne’ di gamba ne’ di corsa. E come si è fatto male a Asamoah anche sugli esterni zero alternative.

Marotta dovrà riflettere perché l’eliminazione nasce da questo calcolo sbagliato: se vuoi essere competitivo in campionato ed in Europa devo avere almeno una rosa di 25 giocatori di egual livello.

Un errore di valutazione .

La sensazione è quella di aver sprecato un’occasione grande così.

Per la piena maturità serve ancora qualche ripetizione e il campionato ora sarà il vero banco di prova, anche se ci sarà pure una Europa League da onorare e che porterà via energie (fra l’altro questo torneo ha pure in turno in poi della Champions).

Una sconfitta si, dicevamo, una disfatta no, certo pesa aver avuto la qualificazione alla portata e non essere riusciti a vincere contro un Barcellona che aveva fatto un largo turn over, impiegando solo 2/3 titolari, ma è anche giusto ricordare che quelli che hanno giocato sono giovani ma di grandissima prospettiva, insomma non sono propriamente degli scappati di casa, sono calciatori con già 10/15 presenze nella

Liga e qualcuna anche in Champions, e che ieri sera correvano leggeri, senza pressioni, ma con tanta gamba e tecnica da vendere.

Da qui a Natale due partite per confermarsi in testa alla classifica e poi ci sarà il mercato dove Conte spera di pescare rinforzi di livello.

Serve ripartire subito contro Fiorentina e Genoa per non aver contraccolpi.

L’eliminazione dalla Champions League è una macchia che può essere lavata, perché se è vero che la qualificazione era a portata di mano, è anche vero che non era precisamente un obiettivo categorico passare il turno, dove partendo dalla terza fascia si era

capitati in un girone tosto.

Il vero obiettivo era ridurre sensibilmente le distanze in campionato dalla

Juve e, se possibile, contenderle il titolo fino in fondo, e in questo, al momento non si può dire che l’obiettivo non sia stata centrato.