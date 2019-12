BERLUSCONI AVEVA RAGIONE SU PARISI

DI MICHELE ANSELMI

Ma che cosa blatera questo signore che avrebbe dovuto prima guidare Forza Italia e poi fare il presidente della Regione Lazio? Per fortuna fu lo stesso Berlusconi a farlo fuori per tempo, intuendone la statura politica. A quanto pare Parisi ha preso per oro colato “La vita è bella” di Roberto Benigni. Leggere quanto ricorda Roberto Escobar sotto questo post demenziale a proposito della liberazione da parte degli Alleati dei campi di sterminio nazisti.

Chi ha liberato i Lager nazisti? Un promemoria per il dottor Stefano Parisi.

Auschwitz-Birkenau: Armata Rossa

Chełmno: Armata Rossa

Bełżec: Armata Rossa

Sobibór e Treblinka: Armata Rossa

Majdanek: Armata Rossa

Dachau: Esercito Usa

Mauthausen: Esercito Usa

Bergen Belsen: Esercito britannico

Sachsenhausen: Armata Rossa ed Esercito polacco

Buchenwald: Esercito Usa