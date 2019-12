LE NOTIZIE DEL GIORNO 12 dicembre 2019

DI CHIARA FARIGU

REGNO UNITO, oggi alle urne. Elezioni determinanti per la Brexit. Si restringe il vantaggio di Johnson. Si vota fino alle 22 ora locale (le 32 ora italiana)

MANOVRA, maggioranza compatta su plastic tax . Detraibili le spese sanitarie. salta la stretta sulle auto aziendali, sale il prelievo sulle vincite, ecobonus scontato in fattura solo per lavori oltre 200mila euro

SALVINI indagato per abuso d’ufficio dalla Procura di Roma. L’accusa si riferisce ai 35 voli già considerati illegittimi dalla Corte dei Conti, che tuttavia archiviò il fascicolo che aveva aperto, non riscontrando un danno erariale

50 ANNI FA LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA: 12 dicembre 1969, è strage nella banca. Nebbia intorno ai processi

LE MANI DELLA ‘NDRANGHETA sull’Umbria, maxi inchiesta della polizia: decine di arresti

OPERAZIONE ‘GHOST WORK’, si assentava dal posto di lavoro alla Asp, arrestato il sindaco di Scalea. A incastrarlo le telecamere installate dai carabinieri. L’accusa è di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsa attestazione della presenza di servizio

GIOCO ONLINE, violati i profili di migliaia di giocatori, congelati 60 siti

UE, VON DER LEYEN presenta il ‘Gree Deal’ per l’Europa. La nuova strategia di crescita verde ‘è come lo sbarco dell’uomo sulla luna’, ha detto la Presidente della Commissione

IMPEACHMENT TRUMP, al via il dibattito alla Camera. Tutti e 41 i membri del panel hanno diritto a parlare, di cui 24 democratici e 17 repubblicani

CONSULTA, MARTA CARTABIA è stata eletta Presidente, prima donna a guidare la Consulta. Prende il posto di Giorgio Lattanzi, il cui mandato è scaduto il 9 dicembre scorso. ‘Spero che sesso ed età non contino più’

EX ILVA, cassa integrazione per 3500 dipendenti dopo stop all’altoforno 2. Oggi tavolo al Ministero

GRETA THUNBERG è persona dell’anno per il ‘Time 2019’. A 16 anni è la persona più giovane ad avere conquistato il titolo. Ieri l’attivista norvegese alla Conferenza sul Clima di Madrid ha spronato i governanti a non tergiversare oltre: il pianeta non può attendere

FRANCIA, l’età della pensione resta a 62 anni. ‘Ma puntiamo ai 64’ ha detto il premier Phelippe, illustrando i contenuti della riforma previdenziale. Appello del premier per la fine dello sciopero

MALTEMPO, arriva la neve in pianura: fiocchi anche a Milano e Torino