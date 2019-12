BASTA ALL’USO DI DISCUTIBILI TECNICHE PER MANIPOLARE IL PAESE

DI LEONARDO CECCHI

La Lega ha lanciato anche la petizione online sul MES.

Bene. Io ho appena sottoscritto a nome di Paolino Paperino. Residente in Molise, vicino Isernia. E avrei potuto sottoscrivere la petizione altre dieci volte con altri dieci indirizzi. Dieci. Come minimo.

La cosa farebbe anche ridere, se non facesse piangere. Perché la Lega sta dicendo che questa raccolta firme è “la voce del popolo”. E userà le sottoscrizioni per influenzare l’opinione pubblica mostrando in tv, in radio e sui social un risultato falsato dell’opinione generale sul MES.

Bisogna allora denunciare questo ennesimo tentativo di drogare l’opinione pubblica. Perché è davvero il momento di dire basta all’uso di tecniche così basse per manipolare il Paese. Davvero basta.