MES, I BANCHETTI DELLA LEGA E IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

LEONARDO CECCHI

Trentino. Come in mezza Italia, oggi ci sono i banchetti della Lega. L’obiettivo? Raccogliere firme contro il MES. I motivi sono tanti, dicono a quei banchetti. Ma ce n’è uno in particolare: perché il MES mette a rischio i risparmi degli italiani. Li insidia, li minaccia. Lo ripetono di continuo a chiunque si avvicini.

Allora a un certo punto ad uno dei banchetti si avvicina una ragazza. Quella che vedete in foto. Giulia Pastorella, 33 anni. Si ferma. Li ascolta con calma. Assiste, senza polemizzare, all’arringa dei supporter leghisti contro quel MES pronto a dissanguare i risparmi degli italiani che loro vogliono invece difendere strenuamente. E aspetta. Con pazienza, senza fretta.

Poi, finita la predica, prende una decisione: li guarda e decide di porre loro una semplice domanda: “Scusate, ma senza MES, se un domani l’Italia – quindi lo Stato – avesse dei problemi, i soldi dove li prenderebbe?”.

I leghisti la riguardano. Si guardano tra loro. Ci pensano un po’. Ci riflettono intensamente. E poi, quasi sorpresi, rispondono: “Beh, facile – dicono – abbiamo il risparmio degli italiani!”.