DOPO 22 ANNI, È ADDIO TRA COLIN E LIVIA FIRTH, COPPIA DA OSCAR, MOLTO CHIC

DI CLAUDIA SABA



Dopo 22 anni di matrimonio, Colin e Livia Firth si separano.

Non vogliono commenti e chiedono di rispettare la loro privacy

Resteranno uniti, ma solo nell’amore per i figli.

Lui, Premio Oscar per il ruolo di re Giorgio VI nel Discorso del re, che gli valse anche un Golden Globe, 59 anni.

Lei, Livia Giuggioli, 50 anni, italiana.

Imprenditrice eco, in quanto direttrice creativa di Eco Age, il primo negozio verde ed etico di Londra, per cui ha ricevuto il Green Award di Harper’s Bazaar nel 2013.

Si erano conosciuti in Colombia, sul set del film Nostromo.

Due anni dopo, il matrimonio e due figli: Luca, 18 anni e Matteo, 16.

Una vita sempre divisa tra Londra e la campagna toscana.

La crisi tra loro, era iniziata lo scorso anno, dopo le voci di una presunta relazione di lei con il giornalista italiano Marco Brancaccia.

Relazione che sarebbe iniziata nel

2015 durante un periodo di separazione dei due.

Brancaccia fini’ sotto indagine con l’accusa di stalking.

Rispose con una controquerela per calunnia e diffamazione.

E così la vicenda, finita in tribunale, aveva riempito le pagine dei giornali.

Si chiuse tutto a luglio 2018, quando si riuscì a raggiungere un accordo a cui seguì il ritiro delle accuse “per il bene delle rispettive famiglie”.

Firth è uno degli attori più amati in Gran Bretagna.

Protagonista di numerosi film, raggiunse la popolarità con pellicole come “Diario di Bridget Jones”, “La ragazza con l’orecchino di perla” e “Love Actually”.

Con il film debutto di Tom Ford “A Single Man”, vinse la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia del 2009.