LE NOTIZIE DEL GIORNO, 15 dicembre 2019

GOVERNO, il Consiglio dei ministri si riunirà stasera per affrontare la vicenda della crisi della Banca Popolare di Bari, con l’obiettivo di “tutelare tutti i risparmiatori” e il “sistema creditizio del Sud” e per “rilanciare” l’istituto.

BANCA POPOLARE DI BARI, sul tema è intervenuto anche Luigi Di Maio, che chiede tempo. In un post su Facebook, il capo politico del M5s frena la “corsa” al decreto di salvataggio: “prima si tenga una riunione del Consiglio dei ministri in cui si faccia un po’ di “chiarezza” sulle responsabilità della crisi dell’istituto”. Il ministro degli Esteri chiede che la banca, una volta salvata, venga nazionalizzata. Inoltre il M5s ha proposto l’apertura di unacommissione parlamentare d’inchiesta da almeno un anno: “E’ ora di eleggere il presidente di quella commissione che potrebbe aprire il vaso di Pandora”.

DUELLO tra Renzi e M5s sulle banche. Ora insieme per trovare una soluzione

Gli attacchi dei pentastellati sul caso Etruria, l’intervento Carige con cui secondo Renzi il Governo giallo-verde copia quello del Pd su Mps. Ora insieme dovranno affrontare la crisi dell’istituto pugliese.

ORDIGNO BRINDISI: evacuazione per 54mila. Dalle 8 gran parte città resterà vuota per disinnesco bomba del 1941. Non si sono registrati al momento intoppi o problemi di traffico. I 41 varchi di accesso alla città sono chiusi. Sono quasi 54.000, secondo le stime, le persone che hanno lasciato le proprie abitazioni. In molti hanno scelto di dormire fuori già da ieri. Sono più di 1000 gli operatori di forze dell’ordine impegnati nelle operazioni, circa 250 i volontari di protezione civile. Gli artificieri dell’undicesimo reggimento genio guastatori di Foggia dalle 9 hanno avviato le loro attività per la messa in sicurezza e poi lo spostamento dell’ordigno La bomba, di fabbricazione inglese, pesa 500 libbre, è lungo un metro e contiene 40 chili di tritolo SARDINE, a Roma riunione del movimento con 150 delegati

PIATTAFORMA ROUSSEAU con l’86% delle preferenze, nominati 6 facilitatori.

TERREMOTO NELLE FILIPPINE, Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito oggi il sud delle Filippine: lo riporta l’Istituto geofisico americano (Usgs) sul proprio sito. Il sisma è stato localizzato a 5 km a sudest di Magsaysay, nella provincia di Davao del Sur, ad una profondità di 28,2 km. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime.

VENEZIA, scontro frontale tra auto morti 3 giovani tra i 22 e i 25 anni

NAPOLI, chiusa Galleria Vittoria. causa del cedimento del pilone di sostegno dell’impalcatura presente all’esterno del tunnel. Le cause sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto già dalle 3 del mattino con Protezione civile e Polizia locale, allertata da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio in zona.

REGNO UNITO Brexit, Johnson fuori da Ue. Accordo prima di Natale. Lunedì i ministri.

Le elezioni britanniche consegnano a lui e ai Tory un’ampia maggioranza assoluta a Westminster e le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni con il lasciapassare per una Brexit che, a 3 anni e mezzo dal referendum del 2016, diventa irreversibile. La sterlina vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’euro dopo: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul dollaro (+2,1%) e a 0,8303 sull’euro (+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sul dollaro.

COP 25 A Madrid nessun accordo, Greta non si arrende

MISS GIAMAICA incoronata miss Mondo 2019. 23 anni, laureata in psicologia all’università della Florida.

TURISTA BRITANNICO ucciso a Buenos Aires, il figlio è rimasto gravemente ferito ieri a Buenos Aires in una rapina a mano armata davanti a un hotel a cinque stelle della città.

LIBANO , scontri tra polizia e manifestanti a Beirut

CINA sospesi dazi su alcune merci Usa.

Sono state sospese le tariffe aggiuntive su alcune merci statunitensi che avrebbero dovuto essere implementate il 15 dicembre, come previsto dall’accordo commerciale tra i due Paesi annunciato venerdì scorso. Lo ha confermato la commissione tariffaria del Consiglio di Stato cinese. Le contromisure cinesi ai dazi Usa che avrebbero dovuto entrare in vigore oggi, 15 dicembre, riguardavano varie merci, dal mais al grano, dai veicoli ai ricambi per auto fabbricati negli Stati Uniti.

NEW YORK arrestati tre minori per l’uccisione di una studentessa dopo tentata rapina

VIA COL VENTO compie 80 anni

SERIE A

12,30 Verona – torino

Alle 15,00 Milan – Sassuolo; Bologna – Atalanta; Juventus – Udinese

Alle 18,00 Roma – Spal

Alle 20,45 Fiorentina – Inter

Domani alle 20,45 Cagliari – Lazio