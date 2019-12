E’ IN PIAZZA LA SINISTRA-SINISTRA CHE SI E’ RINOMINATA MOVIMENTO DELLE SARDINE

Messaggio a Renzi (e anche a Calenda): il movimento che sta salvando il Paese dalle destre peggiori d’Europa non è la tua (vostra) sinistra di destra o il tuo (vostro) fantomatico centro, che non esiste e semmai subisce il fascino della santa coppia parafascista Salvini-Meloni. Il “centro” è un fantasma, appunto. E’ in piazza la sinistra sinistra che si è rinominata movimento delle Sardine perché riempie le piazze COME NON MAI, nella disperazione di media come il Corriere e La Stampa, ormai schieratissimi, apertamente, vergognosamente parafascisti. Chi salva il Paese e l’Europa sono pensionati (“anziani comunisti”, li chiama il Corriere), una marea di giovani, grillini più o meno delusi, famiglie intere, mondo Glbt, studenti, docenti, antiproibizionisti. Fatevene una ragggione, con tre r. Perché se aspettassimo voi, ciao pep.

Ciaone, neh?

Sotto il titolo pazzesco del Corriere: le Sardine? Quattro vecchi comunisti, tre grillini mentecatti, qualche famiglia, due culattoni, un leader inconcludente.