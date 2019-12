SEI DEPRESSO? VAI NEL BOSCO E SCEGLITI UN ALBERO

DI VANNI CAPOCCIA

“E se gli psichiatri prescrivessero gite nei boschi anziché antidepressivi”. Come no. Una bella passeggiata e così i depressi veri potranno scegliere l’albero al quale impiccarsi.

Ma come si fa a derubricare a cosuccia che si cura con una passeggiata nei boschi una malattia che rende tutto buio quello che ti circonda, inutile ogni cosa che fai e gli altri fanno per te?

Sembra una scemenza sentita al bar, invece l’ha scritta Lucia Borgonzoni candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Donna della Lega che rischia d’avere in mano il Servizio Sanitario pubblico di quella regione. Un’eccellenza nel Mondo per il quale, intanto, ha già trovato un modo per risparmiare: per i poveracci depressi passeggiate nei boschi, chi c’ha i soldi pagherà lo psichiatra e scaricherà fattura.