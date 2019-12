CHARLOTTE E JOHN, 80ANNI DI AMORE FORTE COME UNA QUERCIA

DI ANNA LISA MINUTILLO

Quando vogliamo pensare a qualcosa di solido e duraturo in natura, pensiamo alla quercia, una pianta che affonda le sue radici nella terra per erigersi e svettare verso il cielo. Resistente alle intemperie, semplice ma bella proprio per questo. Questa è la storia di un matrimonio, avvenuto il 22dicembre del 1939, negli Stati Uniti . Un incontro tra due giovani, John e Charlotte Henderson, un sodalizio che va avanti da ben ottanta anni. Il loro è un amore nato all’università quando John decise di investire i suoi risparmi per acquistare una Dodge Roadste, di seconda mano per far colpo su Charlotte. Un risultato inaspettato, infatti la giovane, non ci pensò molto, e dopo cinque minuti, disse sì alla proposta di iniziare un cammino insieme al suo John. Così,quella compagna di corso che sedeva proprio di fronte a lui durante la lezione di zoologia nell’Università del Texas, ad Austin, diventò la sua compagna di vita, ed oggi quel ragazzo di un tempo, dichiara che quei soldi spesi, per guadagnarsi quel sì, sono stati i soldi meglio spesi di tutta la sua vita. Hanno quasi duecentododici anni in due, quei ragazzi di un tempo oggi, e dopo aver attraversato la seconda guerra mondiale, numerosi Presidenti che si sono succeduti nel tempo, la tecnologia che ha rivoluzionato completamente il modo di vivere, vanno avanti, tenendosi per mano, a tenere fede alla promessa di starsi accanto per tutta la vita pronunciata durante le loro nozze intime, celebrate alla presenza di due amici. Un amore il loro basato sul rispetto, la comprensione, e la totale mancanza di antagonismo. Hanno compreso che stare insieme vuol dire supportarsi e non vivere il tutto come se fosse una gara, cosa che crea tensioni e discordie che fanno sentire inappropiato uno o l’altro coniuge. La loro breve luna di miele la trascorsero a San Antonio, in un hotel che costava sette dollari a notte. Subito dopo il ritorno alla normalità che forse è proprio il “segreto”che occorre per far durare a lungo un rapporto. Tornati a casa, trovarono lavoro lei, come maestra in una scuola elementare, lui come allenatore di calcio e di basket, prima, e come impiegato nella compagnia petrolifera Humble Oil and Refining Co. (oggi inglobata dalla Exxon), dopo. Da questa unione non sono nati figli, ma negli anni 50, nella loro casa entrò un televisore, strumento che John definisce come la sua invenzione preferita. Molti gli avvenimenti che si sono succeduti durante il loro matrimonio, di cui sino stati spettatori, sempre tenendosi per mano, testimonianza che il mondo intorno a loro mutava velocemente, ma il loro amore continuava, solidamente, come quella quercia, a resistere. John Fitzgerald Kennedy moriva senza aver potuto assistere all’arrivo di Neil Armstrong sulla luna dove ha potuto lasciare la sua impronta. Elvis Presley morì al Baptist Memorial Hospital, Giovanni Paolo II veniva ferito in piazza San Pietro dal turco Mehmet Ali Agca, l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet veniva arrestato dalla polizia spagnola, le Torri Gemelle di New York crollarono davanti agli occhi sgomenti del mondo. Una vita quella di John e Charlotte in cui c’è stato un ampio spazio riservato ai viaggi, soprattutto alle crociere a cui da qualche anno sono stati costretti a rinunciare. Molti i luoghi da loro visotati, sono stati in Cina, Scandinavia e Sud America. Con il trascorrere degli anni, cercano di fare le cose in modo più lento, senza farsi mancare un bicchiere di vino prima di cenare. Non manca anche un po’ di ginnastica che praticano nella palestra della residenza per anziani di Austin dove si sono trasferiti da una decina d’anni. Charlotte e John Henderson sono la coppia vivente sposata da più tempo, tanto da meritarsi il Guinness dei primati per questa motivazione. Una vita di amore e per amore, una vita di cure ed attenzioni reciproche, dove nessuno dei due si è messo a correre, senza aspettare l’altro.

Un amore durato ottanta anni in cui la semplicità ha fatto da padrona, cosa difficile da immaginare in questo momento storico in cui le donne continuano ad essere discriminate, vittime di violenza, e gli uomini sembrano aver perso ogni tipo di sensibilità. Un 22 dicembre che diventa testimonianza per tutti coloro che nei sentimenti non hanno smesso di credere, nonostante tutto.