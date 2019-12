COSA SIGNIFICA VOTARE LEGA O FDI?

DI MICHELE PIZZOLATO

Ricapitoliamo. Votare Lega o FdI significa:

– via il reddito di cittadinanza: più Italiani poveri;

– via il decreto dignità: licenziamenti selvaggi;

– solo famiglie tradizionali… ovviamente a gusto di Salvini e Meloni: perchè quella di Salvini non nè tradizionale nè cattolica: divorzio, figli con più compagne, e nemmeno è cattolica quella della Meloni, figlio fuori da matrimonio… Questi vogliono le famiglie tradizionali e cattoliche per gli altri!

– via la riforma prescrizione: stupratori, mafiosi, spacciatori, inquinatori, omicidi o evasori che si possano pagare buoni avvocati la fanno franca con la prescrizione, ma in compenso un poveraccio che si prende due fette di prosciutto e non può pagarsi processi lunghi condannato e in galera!

– niente cannabis light: praticamente uno stato caserma che invade le scelte private dei cittadini e poi – tanto – per lo spaccio di cocaina e droghe dei ricchi, davvero dannose, ci pensa la prescrizione!

– federalismo dei ricchi… lombardia e veneto a tenersi le tasse e ricchezza, mentre il debito pubblico rimane allo stato e il sud affonda completamente;