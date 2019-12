MANOVRA 2020: OK DAL SENATO CON 166 SI E 128 NO

Manovra

DI CHIARA FARIGU

Dopo una settimana di scontri piuttosto accesi, ieri sera il Senato ha approvato la Manovra 2020 con 166 voti a favore e 128 contrari.

Gianluigi Paragone, del M5s, come più volte annunciato ha votato no a quelle che sostiene essere ‘misure imposte dall’Europa’. Assenti anche quattro pentastellati per precedenti impegni istituzionali.

Al momento della proclamazione del voto, la maggioranza in Aula ha applaudito.

Per il ministro Gualtieri è stato fatto un piccolo miracolo. Poiché le prospettive, quando è nato il governo, ma ancor prima che nascesse, erano davvero disastrose.

Manovra: scongiurato rialzo Ilva

Aver scongiurato il rialzo dell’Iva che avrebbe comportato un aggravio di oltre 600 euro a famiglia, e introdotto diversi interventi a favore dei cittadini, come la gratuità gli asili nido, l’abolizione del superticket alla sanità, il taglio da 3 miliardi delle tasse per i lavoratori, solo per citare alcuni provvedimenti presi, è motivo d’orgoglio per il governo tutto, sottolinea il ministro dell’Economia. Al di là delle narrazione dell’opposizione che continua a bocciarla come la ‘manovra delle tasse’.

Una seduta piuttosto turbolenta quella di ieri. Con l’opposizione intenzionata a fare ostruzionismo su alcune norme contenute nel maxiemendamento sul quale è stato posto il voto di fiducia.

Manovra: stralciata norma cannabis light

A far discutere soprattutto la decisione della presidente Elisabetta Casellati sulla inammissibilità della norma atta a legalizzare la cannabis light. Esulta il centrodestra, la Lega sempre contraria alla vergognosa idea dello ‘Stato spacciatore’, incalza Salvini, perché non esistono droghe che fanno bene.

Scoppia la bagarre. Il M5S chiede le dimissioni della Casellati da presidente del Senato rea di aver deciso non liberamente ma su pressione della sua parte politica. ‘La decisione è meramente tecnica. Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge’, replica piccata la Casellati.

Dichiarata inammissibile anche la tobin tax (che introduceva un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazione finanziarie online) e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia.

Il testo blindato passa ora alla Camera per la seconda lettura e per l’approvazione definitiva.

Una manovra costata 32 miliardi di euro. Una manovra che lascia molti perché senza risposta. Ma è quanto di meglio si poteva fare, al momento, con le risorse a coperture, sostengono al governo.