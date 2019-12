PERCHE’ VOGLIAMO CHE IL NATALE SIA SEMPRE PIU’ BIANCO

DI LUCA BILLI

Alvy Singer odia Los Angeles. Ama i vecchi film, ma non ama quello che è diventata l’industria cinematografica di Hollywood; e non ama la televisione. Non ama la ricchezza, l’ostentazione, la volgarità della California. Ma soprattutto odia Los Angeles a Natale: perché gli mancano il freddo e la neve. Alvy è nato in una famiglia ebrea, che non ha mai festeggiato il Natale, ma a dicembre non riesce proprio a stare lontano da New York.

Invece Izrail’ Moiseevič Bejlin ama il caldo della California. Anche a Natale. Sarà perché è nato a Mogilёv, nella freddissima Bielorussia, ed è cresciuto, dall’età di cinque anni, a New York, facendo la fame. Lui si trova bene a Los Angeles, anzi dei suoi colleghi di New York è quello che si è ambientato meglio a Hollywood, è quello che ha fatto più successo. E che è diventato più ricco. Porter continua ad amare Parigi, che però ormai è occupata dai nazisti, e Gershwin, anche se è morto pochi anni prima proprio a Los Angeles – dove è arrivato insieme ad Ira – ha continuato ad avere nel cuore solo New York, a cui ha dedicato la sua musica migliore. Izrail’, proprio come loro, ha scritto i suoi primi grandi successi per Broadway, ma da quando si è trasferito a Hollywood non sbaglia un colpo: per i film di Fred Astaire sforna capolavori a getto continuo.

Sono i giorni che precedono il Natale del 1940, Irving Berlin ha cinquantadue anni ed è già una leggenda. E’ l’autore di God bless America, che è ormai il “secondo” inno nazionale del paese. In quei giorni soggiorna in un resort di lusso di La Quinta, nella California del sud, un posto dove anche il suo amico Frank Capra si rifugia spesso per sfuggire dalla frenesia di Hollywood. Scrive le sue canzoni di notte. Quel fine settimana di dicembre vede gli aranci e le palme dalla finestra della sua suite e ha un’intuizione per un nuova canzone, ci lavora freneticamente e finalmente la consegna ai suoi collaboratori. Non so se sia vero, ma la leggenda dice che abbia commentato: Non solo è la migliore canzone che io abbia mai scritto, è la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto.

White Christmas.

Berlin chiede all’amico Bing Crosby di cantare quella canzone. A Crosby non convince molto: carina, ma nulla di più. Comunque la esegue, insieme alla sua orchestra, nella puntata di Natale del 1941 del suo seguitissimo show radiofonico The Kraft Music Hall. Crosby pensa che i primi versi siano proprio inutili. The sun is shining, the grass is green,

the orange and palm trees sway.

There’s never been such a day

in Beverly Hills, L.A.,

but it’s December the twenty-fourth,

and I am longing to be up North. Non è vero: non è né la sua miglior canzone, né tanto meno la migliore che chiunque abbia mai scritto. Ma è la canzone che sarebbe diventata la più venduta al mondo. E’ praticamente impossibile calcolare quanti dischi siano stati venduti – anche perché ci sono almeno cinquecento versioni registrate, in quasi tutte le lingue del mondo – ma è ragionevole pensare che abbia superato i 100 milioni di copie. Quella notte Irving Berlin ha scrittoBerlin chiede all’amico Bing Crosby di cantare quella canzone. A Crosby non convince molto: carina, ma nulla di più. Comunque la esegue, insieme alla sua orchestra, nella puntata di Natale del 1941 del suo seguitissimo show radiofonico. Crosby pensa che i primi versi siano proprio inutili.

I’m dreaming of a white Christmas. Quel giorno alla radio la canzone passa sostanzialmente inosservata. Gli americani stanno pensando ad altro. Il 7 dicembre i giapponesi hanno bombardato la base di Pearl Harbour e gli Stati Uniti sono in guerra: quell’anno in tante famiglie non c’è voglia di far festa. Così li taglia e comincia da. Quel giorno alla radio la canzone passa sostanzialmente inosservata. Gli americani stanno pensando ad altro. Il 7 dicembre i giapponesi hanno bombardato la base di Pearl Harbour e gli Stati Uniti sono in guerra: quell’anno in tante famiglie non c’è voglia di far festa.