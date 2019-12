SERIE A: DYBALA-CR7, LA JUVE VOLA IN ALTO: ESPUGNATO MARASSI 2-1 ALLA SAMP

di VANNI PUZZOLO



Nell’anticipo della 17.ma giornata di campionato, la Juve supera 2-1 la Sampdoria e sale a +3 sull’Inter.

A Marassi, la squadra di Sarri sblocca il match con la rete di Dybala (19′) prima del pareggio firmato da Caprari (35′). A decidere il match è un gran colpo di testa di Ronaldo, che al 45′ svetta su Murru e infila la palla all’angolino. I blucerchiati, che restano fermi a 15 punti, chiudono in 10 per l’espulsione di Caprari al 92′.

Con due strepitosi gol dei suoi fuoriclasse la squadra di Sarri coglie a Genova una preziosa vittoria contro la Sampdoria e allunga in testa alla classifica.

Momentaneo pareggio di Caprari, ma a fine primo tempo, Ronaldo sale altissimo e di testa fa secco Audero.

Nella ripresa Sarri si copre, togliendo Higuain, la Sampdoria prova con più coraggio, inserendo Gabbiadini, ma il risultato non cambia, la Juventus riesce a gestire con una sufficiente calma e porta a casa i tre punti.

Espulso sul finale Caprari per doppia ammonizione.

Ranieri aveva optato per uno schieramento molto prudente, rinunciando sia a Gabbiadini che a Quagliarella, forse non stavano bene, e la sua squadra si è rivelata troppo timorosa, al punto che per lunghi tratti del primo tempo, ha concesso il campo completamente al palleggio bianconero portandosi sempre i pericoli dentro l’area .

Il palleggio bianconero è superiore e a tratti imbarazzante, ma certo che se si rinuncia in partenza, se non si pressa, se non si da’ un po’ di intensità, ci si consegna inevitabilmente alla superiorità macroscopica della Juventus.

Il vantaggio di Dybala, una favolosa demi-volee di sinistro dal limite dell’area blucerchiata che si è insaccata rasoterra inesorabilmente nell’angolino difeso da Audero, è stata la logica conseguenza di questo atteggiamento troppo rinunciatario.

Un errore in disimpegno di Alex Sandro portava però al pareggio di Caprari e, da quel momento la squadra di Ranieri provava un pressing superiore e riusciva a contrastare con più forza il palleggio tecnico della Juventus.

Alex Sandro si riscattava però con 7n perfetto cross dalla sinistra dove Ronaldo prendeva l’ascensore e con uno stacco imperioso, saltando 2 metri e 56 centimetri e rimanendo anche meravigliosamente in sospensione, insaccava impagabilmente.

Juventus di nuovo capolista solitaria, aspettando l’Inter che affronterà a San Siro il Genoa e tutta proiettata verso la sfida di Supercoppa sabato sera con la Lazio.

Buffon raggiunge il record di Maldini come presenze in Serie A.

Ronaldo gioca e segna per la prima volta a Genova.