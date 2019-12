Tela africana di Mosca: Libia, Mali, Niger, Ciad. Italia out ora la Francia

La Libia esplode, le mire di Russia e Turchia, l’Italia che prova la tardiva politica dei due forni, l’Ue fuori dai giochi. In Mali, Niger e Ciad è scontro militare tra Russia e Francia. Almeno 2mila mercenari legati al Cremlino, combattono nel Sahel dove Parigi è sempre più in crisi. Una Italia vergognosamente assente dopo l’emergenza migranti che torna in Libia a proporre ovvietà. ‘Fate la pace non fate la guerra’ detto ad Al Serraj e Haftar da uno sconosciuto ministro italiano a mani vuote e idee anche, quando ormai mezzo mondo è sceso in campo con soldi, armi o soldati, in cambio di tutto quello che la Libia può dare, compreso quel po’ gas e di petrolio già trovato dall’Eni perforando a terra e quello Libia e Turchia ora che sparano di rubare in mare alla vicina Cipro… CONTINUA SU RECOCONTRO: