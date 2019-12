LE NOTIZIE DEL GIORNO giovedi 19 2019

DI CHIARA FARIGU

USA, TRUMP entra nella storia: la Camera vota sì all’impeachment. Approvati entrambi gli articoli con 230 s’ e 197 no. Nancy Pelosi: ‘Oggi siamo qui per difendere la democrazia per il popolo americano. Fermiamo Trump o avremo un presidente monarca’. Il presidente: ‘Non ho fatto niente, è un assalto all’America, vogliono annullare il voto’

‘NDRANGHETA, maxi-blitz dei carabinieri: oltre 300 arresti , sequestrati beni per 15 mln. Tra gli arrestati anche Giancarlo Pittelli ex senatore di Forza Italia

BAGNOCAVALLO (RA), donna strangolata, fermato il marito. Le figlie della coppia sono state affidate al momento ai nonni

CATANIA, arrestati i vertici di Banca Base per bancarotta e agiotaggio. Al centro dell’inchiesta lo stato di insolvenza della Banca di Sviluppo Economico s.p.a.

GUTERRES a Palazzo Madama: ‘Serve un’Europa forte per il multilateralismo. Sono molto deluso dai risultati della Cop25, persa una grande occasione. Sui migranti l’Italia va sostenuta’. La Casellati: ‘Dopo il fallimento di Madrid ancora più determinati’

TAGLIO DEI PARLAMENTARI, raggiunto il quorum per il referendum. Raccolte 64 firme. La norma sulla riduzione di deputati e senatori era stata fortemente voluta dal M5S

BANCHE, l’annuncio di Di Maio: ‘Il senatore Lannutti si fa da parte. Per la presidenza in ordine, dopo Lannutti i deputati Alvise Maniero e Carla Ruocco’

FCA-PSA: la fusione è ufficiale, nasce il quarto costruttore di auto al mondo. La capogruppo avrà sede in Olanda e sarà quotata su tre mercati. Il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno

PREMIER CONTE: ‘Fca-Psa un matrimonio che sarà utile all’Italia e all’Ue. Questa fusione può segnare la nascita di un importante polo per l’innovazione e lo sviluppo’

NAVE GREGORETTI, SALVINI indagato per sequestro di persona. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto alla presidente del Senato l’autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti dell’ex vicepremier leghista: Salvini abusò del suo potere’. La giunta per Immunità parlamentari convocata per le 13,30. Di Maio: ‘Fu atto di propaganda’

OMICIDIO ROSBOCH, la Cassazione conferma 30 anni a Defilippi e 18 anni e 9 mesi a Obert

MILANO, bimbo della scuola tenta di gettarsi dalla finestra della scuola: salvato dalle maestre

MALTEMPO, allerta in Piemonte e in Liguria: da venerdi previsti violenti temporali

SPAGNA, BARCELLONA-REAL, scontri tra indipendentisti e polizia: 9 arresti, oltre 40 feriti

AUSTRALIA, ancora allerta incendi: giorno più caldo di sempre: 49,8 gradi

FRANCIA, Laurent Pietraszewski, deputato di En Marche, è il nuovo ‘Monsier Pensioni, succede a Pual Delevoye che si è dimesso sull’onda di un conflitto d’interessi dopo le rivelazioni su svariati incarichi non dichiarati

BOLIVIA, ordine d’arresto per Morales. La decisione della magistratura boliviana: accuse di sedizione, terrorismo e finanziamento del terrorismo. L’ex presidente si trova in esilio in Argentina