SANITÀ, DUE MILIARDI IN PIÙ PER IL 2020

DI ENRICO ROSSI

La sanità, dopo anni di tagli e di mancanza di strategie e attenzione, con il nuovo patto per la salute firmato tra governo e regioni, comincia ad uscire dal tunnel.

Due miliardi in più per il 2020, soluzioni per la carenza di medici specialisti, possibilità di fare assunzioni, finanziamenti per l’edilizia sanitaria, abolizione del superticket.

Il ministro Roberto Speranza e le Regioni hanno iniziato la cura del servizio sanitario nazionale, la più grande infrastruttura civile e di solidarietà a servizio di tutti i cittadini.

Intanto per l’anno 2018 la Toscana, per i livelli di assistenza, è terza sul podio delle prime tre regione ad un punto da Emilia-Romagna e Veneto.

Ringrazio tutti gli operatori della sanità a cui si deve questo importante risultato che ci impegna a fare ancora meglio.