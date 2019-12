Gli assassini del Mediterraneo, grande mare della storia

DI ENNIO REMONDINO

La maggior parte dei mari del mondo soffre di qualche forma di problema ambientale, scrive il giornalista ambientalista Peter Schwartzstein, «ma pochi si sono deteriorati velocemente e qualitativamente come l’estremità orientale del Mediterraneo». «Nonostante abbia dato vita ad alcune delle più grandi civiltà della storia, il Mediterraneo orientale è diventato un triste simbolo degli attuali fallimenti degli stati litoranei. In quei luoghi dai quali gli antenati salpavano, molti oggi gettano rifiuti industriali. Le conquiste, tra gli altri, di greci, fenici, romani ed egizi dell’età dei faraoni non fanno altro che evidenziare la decadenza politica ed economica dei loro discendenti». Severo e assieme sconsolato Peter Schwartzstein, tradotto in Italia da Internazionale…. CONTINUA SU REMOCONTRO: