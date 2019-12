DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 21 dicembre 2019

MALTEMPO Allerta arancione in 11 Regioni d’Italia, da nord a sud: scuole chiuse nubifragi e forte vento. Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. Allerta gialla in Calabria, Piemonte e Veneto.

FRIULI Un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, travolto dalla piena di un torrente. La strada era stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire

VENEZIA Questa mattina l’acqua alta ha fatto registrare fino a 119 centimetri, ma per domani il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree prevede un picco massimo di 135 centimetri nelle prime ore della giornata.

LA LEGA diventa definitivamente nazionale, il congresso cambia pelle al partito. Oggi a Milano il congresso per modificare lo statuto federale del movimento fondato da Umberto Bossi nel febbraio 1991, come federazione delle forze politiche autonomiste allora esistenti. Il fondatore a sorpresa si è presentato all’appuntamento, nonostante la sua partecipazione fosse data come incerta a causa delle sue condizioni di salute.

MESSICO Manovra sbagliata e scontro tra navi da crociera.

Paura a bordo di due navi da crociera Carnival che si sono scontrate al largo di Cozumel, in Messico. Lo riporta la Bbc. La Carnival Glory stava lasciando il porto quando ha urtato pericolosamente la Carnival Legend, che stava attraccando. Sei persone sono rimaste leggermente ferite mentre la poppa della Legend è stata completamente distrutta

TRUMP lancia le Forze spaziali Usa.

“Superiorità americana nello spazio è vitale per la sicurezza”.

Trump durante la cerimonia della firma del National Defense Authorization Act del 2020 presso la base di Andrews, appena fuori Washington, ha dichiarato: “Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra”, ha dichiarato Trump durante la cerimonia della firma del National Defense Authorization Act del 2020 presso la base di Andrews, appena fuori Washington.

La creazione della Space Force fa parte di un pacchetto di spesa governativa da 1.400 miliardi di dollari, compreso il bilancio del Pentagono.

Bimba tornata dalla Siria di nuovo rapita dal padre a Milano.

Da poco tornata in Italia grazie a una delicata operazione internazionale di Polizia, era stata affidata alla mamma, dopo che nel 2016 il padre l’aveva rapita e l’aveva tenuta per quasi tre anni in Siria. Ieri Maher Balle, l’ha rapita nuovamente, prelevandola da scuola all’insaputa della madre, Mariana Veintimilla, 53 anni, ecuadoriana, che si era separata da lui.

ALITALIA, il ministro Patuanelli: sei mesi per salvarla o chiude.

“Per salvare Alitalia ci restano sei mesi. L’obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, secondo cui “Fs deve entrare nella cordata, e poi sfida tra Lufthansa e Air France”.

CASO RAGUSA, spunta una nuova pista: “Il corpo di Roberta murato in un casolare”