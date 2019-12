DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 22 dicembre 2019

MALTEMPO Venezia torna l’acqua alta, nuovo picco alle 10,15. Non supererà i 135 cm Allerta in 14 regioni.

MALTEMPO, emergenza in Liguria 173 isolati 26 evacuati

MALTEMPO, crolla sulla Cassia tratto Abbadia San Salvatore e Radicofani

MANOVRA respinti tutti gli emendamenti. Domani voto di fiducia alla Camera.

MILLEPROROGHE approvato il Salva intese dal Consiglio dei ministri. Concessioni stradali bloccate non è stato trovato l’accordo di governo dopo riunione durata sette ore. Italia Viva non vota la norma, Aiscat protesta.Via libera anche al decreto intercettazioni.

ROMA per i Casamonica 14 condanne, riconosciuta agevolazione mafia

POPOLARE BARI indagato per corruzione ex presidente Jacobini

MIGRANTI la Ocean Viking salva 162 in 48 ore

USA Trump contro democratici per impeachment, stanno violando la Costituzione

ROMA, due ragazze di 16 anni investite nella notte sulla Flaminia (Corso di Francia). Per tutta la notte eseguiti i rivelamenti. Alla guida dell’auto un ragazzo di 20 anni sottoposto all’alcooltest e droga.

AUSTRALIA colpita dagli incendi. Il governo dichiara condizioni catastrofiche

AFGHANISTAN presidenziali i primi dati vedono presidente Ghani sopra il 50%

CROAZIA aperti i seggi per le elezioni presidenziali. In corsa ci sono undici candidati. Se nessuno otterrà la maggioranza del 50% più uno dei voti, probabilmente, i primi due andranno al ballottaggio il 5 gennaio. I sondaggi vedono la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic, esponente dei conservatori del premier Andrej Plenkovic, in vantaggio con il 28,3%, seguita dall’ex premier socialdemocratico Zor

UDINE sospese due maestre per maltrattamenti verso dei bambini

HONDURAS, sommossa in carcere, 18 detenuti muoiono in una sparatoria

REGNO UNITO , il principe Filippo ricoverato nella notte a Londra

CILE proteste Anti- Governo ritrovati 2 cadaveri carbonizzati

CALCIO, Supercoppa italiana a Riad alle 17,30 Juventus – Lazio

CALCIO, SERIE A

Alle 12,00 Atalanta – Milan

Alle 15,00 Lecce – Bologna; Parma -Brescia

Alle 20,45 Sassuolo – Napoli