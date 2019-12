RAFFICHE DI VENTO, PIOGGIA E ALLAGAMENTI: L’ITALIA SOTTO LA SFERZA DEL MALTEMPO

DI CHIARA FARIGU

E’ allerta rossa in quasi tutte le regioni. Il maltempo non dà tregua da diverse giorni, oltre alle piogge abbondanti sono le violente raffiche di vento a destare le maggiori preoccupazioni.

Molte le segnalazioni di incidenti dovute allo sradicamento di alberi, a Napoli un uomo è deceduto dopo essere stato schiacciato da un albero di grosse dimensioni. E’ la terza vittima causata dal maltempo nel giro di due giorni.

In Irpinia il torrente Caudino, in parte tombato, ha scoperchiato la piazza riempendola di fanno e detriti. Evacuate trecento persone residenti nel centro storico.

Molti i disagi per gli automobilisti. Diversi i tratti stradali chiusi al traffico perché ostruiti dagli alberi caduti, le deviazioni vengono segnalate sul posto. Disagi anche per chi viaggia coi mezzi pubblici. Segnalate diverse ore di ritardo delle linee ferroviarie per guasti elettrici.

Campania e Lazio, al momento, le regioni più colpite. Dopo l’allerta diramata dalla Protezione Civile Lazio, la sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza per la chiusura di parchi, cimiteri e ville storiche. Raffiche di vento imperversano lungo tutto il litorale laziale, le amministrazioni comunali invitano a uscire di casa solo se strettamente necessario.

A Sant’Antioco, nel sud della Sardegna, a causa del forte vento e delle mareggiate, una nave mercantile, dopo aver urtato contro gli scogli, si è incagliata rimando bloccata. La Protezione civile è riuscita a mettere in salvo i 12 membri dell’equipaggio.

Ancora isolate le isole Eolie, nelle prossime ore si prevede un peggioramento delle già pessime condizioni meteorologiche.