DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 23 dicembre 2019

MANOVRA oggi voto di fiducia alla Camera. La Manovra da 32 miliardi di euro è al rush finale. Il Testo è arrivato ieri blindato. I tempi di esame tagliati fanno insorgere le opposizioni. Critiche e ironie al presidente della Camera Fico che risponde: :Anche io non sono contento dei tempi, non potrei esserlo nè da presidente della Camera, nè da deputato. Ho usato tutti gli strumenti possibili, non possiamo andare oltre perchè c’è il rischio dell’esercizio provvisorio e la necessità di mandare la legge al Capo dello Stato per firmarla. Io non ho violato in alcun modo il regolamento”

SALVINI, Governo imbavagliato sulla manovra

LIBIA Di Maio chiede missione diplomatica Ue

RIFIUTI ROMA, Costa: siamo vicini alla soluzione

ROMA sedicenni uccise, al vaglio nuove testimonianze. Genovese che è figlio del regista Paolo, indagato per duplice omicidio. Tasso alcolemico e tossicologico risultato positivo ai test Sequestrata la macchina. Paolo Genovese devastato dal dolore: “una grave tragedia che colpisce tutti. Vicino ai genitori delle ragazze”

MALTEMPO prevista acqua alta, arriverà a 150 cm. Lo comunica il Centro maree del Comune. L’onda di sessa – il movimento oscillatorio dell’Adriatico – “non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40” precisa l’avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti i 147 cm in città sta salendo, ed è intorno ai 115 cm.

MALTEMPO La bufera di vento che ha colpito la Campania ha provocato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari. Fermi i collegamenti con le isole. A Capri le biglietterie degli aliscafi sono state scoperchiate a causa del forte vento. Un bambino di sette anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto nel fiume Pescia a Ponte Buggianese (Pistoia).

GDF Negli ultimi cinque anni la Guardia di Finanza ha sottratto alla criminalità organizzata beni mobili e immobili per 18 miliardi di euro, una cifra che corrisponde ad oltre l’1% del Pil. Sono i dati delle Fiamme Gialle dove emerge che dal 2015 ad oggi sono infatti stati confiscati beni per circa 7 miliardi, rientrati definitivamente nelle casse dello Stato, mentre i sequestri ammontano a quasi 11 miliardi.

Confische e sequestri sono il risultato di oltre 10mila accertamenti svolti dai finanzieri, con una media di più di cinque al giorno, e di circa un milione di attività ispettive all’anno. Nei cinque anni presi in esame, gli accertamenti patrimoniali delle Fiamme Gialle hanno riguardato 55mila soggetti, 30 al giorno.

AFGHANISTAN, Talebani rivendicano uccisione soldato Usa

INDIA incendio in un magazzino a Nuova Delhi, 9 morti

SUPERCOPPA Lazio in festa. I tifosi festeggiano i giocatori all’arrivo da Riad in aeroporto