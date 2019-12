Pistolero spaziale Trump sotto tiro spara anche agli extraterrestri

DI PIERO ORTECA

Per Trump la politica estera è un Far West e il giorno dell’avvio del processo a suo carico firma per la nuova armata spaziale, un pozzo senza fondo per il bilancio della Difesa e poi sanzione l’Europa per i suo gasdotti. Il fatto è che l’America trumpiana ignora ogni legalità esistente: la rottura dell’accordo sul nucleare con l’Iran, imponendo sanzioni a tutti per favorire Israele e i sauditi, suoi maggiori acquirenti di armi. Sempre questione di marketing non di principi. Ci risiamo: la nuova Guerra fredda si ritrasferisce nella stratosfera. Oppure, dato che siamo a Natale, e impazzano i film di tutti i generi, tornano i marziani. Che vuol dire? Beh, detto corto e netto, significa che il Presidente Trump è tornato sull’affaire abbastanza peloso delle guerre spaziali, dopo che nel 2018 aveva annunciato la creazione di un’armata americana pronta a combattere nel cosmo. Contro di chi? Tanto per non sbagliare venerdì il presidente Usa ha tagliato il nastro, anche se non sappiamo se ha usato un paio di forbici o qualche laser di ultima generazione, per restare in tema. Insomma, ha inaugurato ufficialmente l’era che sa molto di eroi “Marvel”… CONTINUA SU REMOCONTRO: