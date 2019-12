Khashoggi, a morte i killer di Stato, giustizia beffa nel Regno vergogna

Killer di Stato verso il patibolo e il regno dell’assurdo senza vergogna di fronte al mondo sulla impunità dei mandanti ‘regali’. Killer di Stato verso il patibolo e il regno dell’assurdo senza vergogna di fronte al mondo sulla impunità dei mandanti ‘regali’. Cinque persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018. Lo ha annunciato la procura di Riad credendo di potersene vantare. Il 2 ottobre 2018 Jamal Khashoggi varcò la porta del consolato saudita di Istanbul dove aveva un appuntamento per ritirare dei documenti necessari al suo prossimo matrimonio con Hatice Cengiz, la sua compagna turca. Da quel momento si sono le tracce del giornalista, il cui corpo non è mai stato ritrovato. I frammenti di intercettazioni, e parzialmente le stesse ammissioni di Riad, fanno ritenere che la sede diplomatica, in quelle ore, fu trasformata in una vera e propria macelleria. Si ritiene che, dopo aver strangolato il giornalista, i suoi carnefici lo abbiano fatto a pezzi e disciolto nell’acido… CONTINUA SU REMOCONTRO: