IN SARDEGNA NATIVITÀ FA RIMA CON SOLIDARIETÀ

Queste due foto hanno fatto il giro del web. Sono, come dicono i giovani, diventate virali in poche ore.

Arrivano dalla Sardegna. Terra bella quanto amara. Da tempo maglia nera per la disoccupazione giovanile, dovuta a una crisi senza eguali che nell’isola morde più che altrove. Troppe le famiglie in difficoltà. Troppa la sofferenza, vissuta spesso in silenzio. Perché la povertà non si sbandiera, si nasconde. La si vive in solitudine, con dignità. Anche nelle feste comandate.