LE NOTIZIE DEL GIORNO 26 dicembre 2019

DI MARINA POMANTE

GOVERNO, ministro Fioramonti consegna lettera di dimissioni a Conte. Il ministro dell’Istruzione aveva più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l’università in manovra.

Da fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare M5s per fondare un gruppo parlamentare autonomo ma ‘filogovernativo’, come embrione di un nuovo soggetto politico.

In un post l’ex ministro aggiunge: “bisognava avere più coraggio”

BREXIT: Timmermans, danno non necessario. In una lettera aperta il vice presidente Commissione, ha scritto: “la Brexit ha causato e causerà “danni non necessari” alla Gran Bretagna e all’Ue. La lettera è stata pubblicata dal Guardian. L’ex ministro degli Esteri olandese racconta di sentirsi come un “vecchio amante” verso il popolo britannico di cui conosce e accetta pregi e difetti. “Non smetterete mai di rivolgervi a noi chiamandoci ‘il continente’. Vi aiuta a creare quella distanza di cui pensate di avere bisogno. Ma in realtà vi impedisce di comprendere che tutti noi abbiamo bisogno di un po’ di distanza.

“Tutte le nazioni europee sono uniche”, scrive, “Anche voi siete unici e diversi, ma forse meno di quanto pensiate”. Timmermans ha inoltre sottolineato che il processo che ha portato alla Brexit “ha causato danni non necessari a noi e a voi. E temo che ce ne saranno altri”. E poi concludendo “Se vorrete tornare sarete sempre i benvenuti”.

TERREMOTO magnitudo 3.3 nel maceratese è stata registrata alle 4:17 nelle Marche in provincia di Macerata, non lontano dal confine con l’Umbria.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 63 km di profondità ed epicentro a 2 km da Fiuminata e a 13 da Gualdo Tadino (Perugia).

Non si segnalano danni a persone o cose.

FROSINONE scontro tra auto ad Arce. La vittima una volontaria di 26 anni, andava col papà in chiesa

MONZA sequestrati 12kg di cocaina e 400mila euro a Desio

FRANCIA: ancora disagi nei trasporti. Dopo una giornata di Natale ‘nera’, i servizi di trasporto pubblici rimangono anche oggi fortemente limitati in Francia a causa degli scioperi contro la riforma delle pensioni, giunti al 22/o giorno

TIFONE FILIPPINE Il bilancio è di almeno 16 morti. Il tifone si è abbattuto ieri su villaggi rurali e aree turistiche delle Filippine centrali.

“Phanfone”, è arrivato con venti ad una velocità di 195 chilometri orari, ha divelto i tetti degli edifici e abbattuto i pali della corrente elettrica. I danni maggiori e le vittime si contano sull’arcipelago delle Visayas. Gravemente danneggiato anche l’aeroporto di Kalibo.

MIGRANTI affonda barcone nel lago Van in Turchi, 7 morti, 64 naufraghi in salvo

LIBIA Erdogan a gennaio voto Parlamento turco su invio truppe a sostegno di Al Serraj

BURKINA FASO, 10 soldati uccisi da raidin contro un distaccamento militare a Hallalé nel nord del Burkina Fas

REPRESSIONE IN IRAQ bloccato internet in tutto il paese in vista di nuove proteste

NORVEGIA suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia.

ISRAELE il Likud vota il suo leader.

Più di centomila membri del Likud si recheranno oggi alle urne per decidere, in vista delle elezioni politiche di marzo, se restare ancora sotto la guida di Benyamin Netanyahu oppure affidare le redini del partito al suo sfidante, l’ex ministro degli interni Gideon Saar. Le urne si sono aperte alle 9 locali (le 8 in Italia) e si chiuderanno alle 23. L’esito del voto sarà reso noto nella mattinata di domani.

DAZI Usa e Cina confermano accordo, presto la firma con Trump e Xi Jinping.

L’intesa commerciale tra i due Paesi sarà firmata durante una cerimonia che si terrà a gennaio. Non sono stati forniti dettagli sul luogo e il giorno esatto dell’incontro. “Tutto concluso e in fase di traduzione”, ha fatto sapere la Casa Bianca

15 ANNI fa il violento tsunami che devastò l’Indonesia

NATALE, Coldiretti avanzi a tavola per 8 italiani su 10