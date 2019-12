IL 2019 MESE PER MESE, UN RIPASSO PRIMA DI ENTRARE NEGLI ANNI 20

DI CHIARA FARIGU

E’ consuetudine di questi tempi tracciare un bilancio di un anno che volge al termine.

Un anno per certi versi ingombrante che saluteremo più o meno senza troppi rimpianti.

Un anno che si era annunciato come ‘meraviglioso’ e del grande ‘cambiamento’ che poi però si è perso per strada.

Un anno che ha visto cambiare i colori del governo ma non le sorti dei cittadini.

Un anno che a giorni potremo archiviare per fare posto al nuovo che sgambetta e già pretende attenzione. Ma che prima di lasciare, nonostante tutto, vorremmo salutare richiamando alla memoria fatti, eventi, addii celebri per fissare un ricordo o un monito per il futuro.

Impresa ardua da condensare in pochi clic. Questi, senza dubbio i più significativi tra quanti si sono succeduti nel nostro Paese.

GENNAIO: il 2019 si apre con la morte del piccolo Giuseppe, il bambino di Cardito ucciso dalle botte del compagno della madre. E’ il 27 gennaio quando il piccolo viene ritrovato senza vita in casa con il corpo pieno di lividi.

Una morte che terrà l’opinione pubblica col fiato sospeso anche per le dichiarazioni di Valentina, la madre di Giuseppe che dinanzi alle botte inferte dal suo compagno non oppone alcuna resistenza: ‘non sono riuscita a fare nulla, sono caduta in un blocco psico-fisico, ero sotto shock’

FEBBRAIO: il 3 febbraio l’Italia viene scossa da un fatto di violenza. Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto, rimane coinvolto in una sparatoria nel quartire Axa di Roma mentre si trova nei pressi di un tabaccaio con la fidanzata. Rimasto ferito per uno scambio di persona, Bortuzzo vede sfumare il sogno delle Olimpiadi per via di una lesione midollare che gli provoca una paralisi.

Commoventi le dichiarazioni a caldo del giovane campione che col sorriso sulle labbra dice di non voler sprecare neanche un minuto della sua vita a odiare i suoi aggressori.

Forza coraggio e grande determinazione lo porteranno un mese dopo nuovamente in piscina, per riprendere da dove aveva lasciato.

Poi, a distanza di mesi l’annuncio che probabilmente una parte del midollo è rimasta illesa, la speranza di riconquistare l’uso delle gambe si fa concreta

MARZO: il 20 marzo lungo la provinciale San Donato Milano un autista sequestra un autobus con a bordo una scolaresca e gli dà fuoco. L’uomo, un senegalese residente in Italia, si scoprirà successivamente avesse già dei precedenti penali: ‘da qui non uscirà nessuno’, aveva intimato.

I ragazzini si salveranno grazie a due di loro che erano riusciti a dare l’allarme con il telefonino, che verrà intercettato dai Carabinieri. Una tragedia sfiorata, l’uomo puntava a compiere una strage presso l’aeroporto di Linate.

Ramy e Adam i nomi dei due tredicenni ai quali il 20 luglio è stata conferita la cittadinanza italiana per aver contribuito a sventare la tentata strage.

MARZO, è contrassegnato anche dalla morte di Imane Fadil, la 34enne di origine marocchina, testimone chiave nel processo Ruby. ‘Aveva paura di essere uccisa’ raccontano i suoi amici, e nonostante la Procura di Milano parli di morte naturale dovuta alle complicanze dell’aplasia midollare, patologia rara di cui era affetta, per mesi si continuerà a parlare morte misteriosa, di avvelenamento dovuto a metalli tossici ingeriti.

APRILE: 15 aprile, Parigi, un incendio devasta la cattedrale di Notre-Dame. La coltre di fumo, visibile da ogni angolo della città,e quelle lingue di fuoco che poco alla volta avvolgono e distruggono il tetto, la guglia e parte della struttura sono immagini che resteranno impresse a lungo nella memoria di noi tutti.

Dopo le lacrime, l’incredulità, le preghiere e le polemiche i magnati ‘del lusso’ Arnauld, Pinault, Dior, Vuitton, Bulgari danno vita ad una gara di solidarietà senza uguali. ‘Abbiamo evitato il peggio grazie al coraggio dei pompieri, abbiamo salvato la struttura, la facciata”, dirà Macron. Poi la promessa: “La ricostruiremo, tutti insieme. È quello che i francesi si aspettano, che la nostra storia merita”

MAGGIO: Napoli è sotto choc. Il 3 maggio, durante una sparatoria in piazza Nazionale, Noemi, 4 anni, viene colpita da un proiettile. La piccola era in compagnia della nonna al momento dell’agguato, il bersaglio era un pregiudicato.

La bambina resterà in terapia intensiva parecchio tempo ma ‘non vuole più andare a comprare le patatine in piazza Nazionale’, racconterà la nonna dopo le dimissioni dall’ospedale.

Maggio è anche il mese delle Europee. Matteo Salvini sbanca tutti i pronostici ottenendo un 33% dopo una campagna elettorale permanente. Per il Movimento 5 Stelle è una débâcle, porta a casa un risicato 17%, invertendo in tal modo i numeri della maggioranza gialloverde.

Da allora in poi, ma anche prima con le regionali in Abruzzo, poi in Sardegna per il duo Di Maio-Salvini non sarà più lo stesso.

GIUGNO: tre gli avvenimenti che si sono susseguiti nei media. L’esplosione provocata da una fuga di gas che ha devastato la facciata del palazzo comunale di Rocca di Papa, nei pressi di Roma, provocando due vittime e diversi feriti e la demolizione dei due monconi del ponte di Genova rimasti in piedi dopo il tragico crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone e oltre 500 sfollati.

Il 29 giugno Carola Rackete, comandante della Sea Watch, dalle parole passa ai fatti, approdando nel porto di Lampedusa senza autorizzazione, dopo un tira e molla col Viminale, rischiando la collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza.

Rackete, finita agli arresti domiciliari, ha giustificato la sua decisione con lo stato di necessità per i migranti a bordo della nave, salvati al largo della Libia e rimasti per oltre venti giorni in mare per il divieto di sbarco imposto dal governo italiano.

LUGLIO: un fatto di sangue che farà parlare a lungo per le modalità in cui si è svolto e non solo. Il 25 luglio, a Roma, in pieno centro, viene ucciso a coltellate il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, 35 anni originario di Somma Vesuviana.

Il militare è stato aggredito e raggiunto da undici coltellate durante lo scambio di uno zaino rubato in cambio di soldi e droga. Accusato dell’omicidio un giovane americano, Finnegan Lee Elder, arrestato assieme al suo amico Christian Gabriel Natale Hjorth.

Un omicidio con molti chiaroscuri, la foto dell’americano bendato durante l’interrogatorio accese diverse polemiche, l’autore dello scatto, sanzionato dall’Arma, è finito sotto indagine.

AGOSTO: più delle temperature roventi sono gli avvenimenti a rendere incandescente uno dei mesi più caldi degli ultimi tredici anni. Il 13 agosto, a soli 40 anni, si pegne Nadia Toffa, giornalista bresciana e conduttrice de ‘Le Iene’, meglio nota negli ultimi tempi come ‘la guerriera’, per la tenacia con la quale come ha lottato, finché ha potuto, contro il cancro.

A riempire le cronache sono però le sorti del governo giallo-verde- Matteo Salvini, rompe gli indugi e annuncia la crisi di governo annunciando di voler tornare subito alle urne.

Il 20 agosto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia in Senato le sue dimissioni, ufficializzando la crisi di governo innescata pochi giorni prima dal leader leghista Matteo Salvini: ‘Il governo si arresta qui’ dirà dopo aver precisato punto per punto tutti i passi falsi del suo ex vicepremier interessato più alle sorti del suo partito che a quelle del Paese.

Un discorso duro, aspro e senza sconti quello del premier al Senato che lo proietterà di colpo tra i politici più graditi e affidabili.

SETTEMBRE, dopo appena due settimane nasce il Conte-bis. Il governo, dapprima gialloverde diventa giallorosso grazie all’inedita alleanza dei 5Stelle col Pd.

Il 5 settembre, i 21 ministri giurano davanti al presidente Mattarella. Fautore e sponsor a oltranza del matrimonio Matteo Renzi, fermare la pericolosa avanzata dei sovranisti il collante per evitare le urne.

Il 17 settembre muore Andrea Camilleri all’età di 93 anni. Il ‘papà’ di Montalbano era ricoverato dal 17 giugno scorso in seguito a un arresto cardiaco che lo aveva colpito in casa. Da allora non aveva mai più ripreso conoscenza.

Un addio, il suo, che lascia un profondo vuoto nella cultura italiana.

OTTOBRE: la sera del 23 ottobre, fuori da un pub nel quartiere Appio Latino di Roma, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa il 24enne Luca Sacchi. Per difendere la fidanzata Anastasija, derubata del suo zainetto da due malviventi, si disse subito dopo.

Arrestato per il delitto Valerio Del Grosso, il giovane accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio. Un delitto ancora tutto da chiarire. Dove droga, soldi, armi e verità nascoste hanno un posto preminente.

Tanti ancora i perché senza risposta

NOVEMBRE: la lunghissima estate lascia il posto ad un autunno che si preannuncia burrascoso fin dal suo apparire. Il 13 novembre un’ondata di maltempo colpisce tutta l’Italia ma soprattutto il Veneto.

La marea a Venezia raggiunge cifre record. La città viene sommersa da 187 cm di acqua alta, sfiorando il picco toccato solo nel 1966, quando l’acqua raggiunse i 194 cm. Fioccano le polemiche per il Mose, costato svariati miliardi, e mai messo in funzione.

Novembre mese piogge allagamenti venti fortissimi. Ma a brillare giunge una nuova luce. Migliaia di persone scendono in Piazza Maggiore a Bologna il 14 novembre per manifestare contro Matteo Salvini. Si tratta di un flash mob organizzato via Facebook da quattro ragazzi bolognesi.

Il giorno dopo la manifestazione viene replicata a Modena. Nasce così il movimento delle sardine, il cui portavoce diventa Mattia Santori. Da allora in poi le ‘Sardine’ sono una realtà a cui guardare con speranza.

DICEMBRE: diversi gli avvenimenti che chiudono uno degli anni più difficili, complicato e fragile allo stesso tempo. A cominciare dalla famiglia Cucchi che finalmente ottiene giustizia. La Corte d’Assise d’Appello condanna i due carabinieri responsabili della morte di Stefano, il geometra romano morto in seguito alle percosse ricevute in carcere.

Impossibile non parlare della tragedia che qualche sera prima di Natale a Roma ha tolto la vita a due sedicenni, Gaia e Camilla, travolte da un’auto in Corso Francia. Alla giuda il figlio 20enne del regista Paolo Genovese, Pietro Genovese. Ancora da chiarire le modalità dell’incidente e le responsabilità sia delle vittime che di chi le ha investite.

Un mese pregno di eventi e fatti di cronaca. Molti ancora da chiarire, altri risolti.

Per la politica è tempo di manovra economica. Sterilizzare l’aumento dell’Iva diventa l’impegno principale del governo. Una manovra costata 32 miliardi che viene approvata sia al Senato che alla Camera col voto di fiducia.

Rinviate di sei mesi le contestate sugar e plastic tax, abolito il superticket della sanità.

Le dimissioni del ministro Fioramonti mettono a dura prova il governo e soprattutto il M5S, già al centro di numerose contestazioni e di qualche defezione da parte di qualche senatore che è passato nelle fila leghiste.

Ieri nella Conferenza stampa di fine anno il premier Conte nel fare un bilancio e un cronoprogramma per i prossimi tre anni, annuncia lo sdoppiamento del Miur e la nomina dei due nuovi ministri: Lucia Azzolina all’Istruzione e Gaetano Manfredi all’Università e Ricerca.