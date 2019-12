Le notizie del giorno 29 dicembre 2019

L’aggressione nello Stato di New York a 50 chilometri dalla città mentre si festeggiava la festa Hanukkah. A colpire sarebbe stato un afroamericano che e entrato in c asa del rabbino e ha seminato il panico durante la festa per la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah. Aveva il viso coperto in parte con una sciarpa e armato di machete ha ferio almeno cinque persone, tutti ebrei chassidisti, di cui due sono in condizioni gravi.

Secondo i media americani l’autore, era riuscito a scappare dall’abitazione limitrofa alla sinagoga nonostante i vari tentativi di fermarlo addirittura con un piccolo tavolo per bloccargli il passaggio, è stato arrestato dalla polizia dopo una breve fuga nella zona di Harlem; intanto la polizia sta eseguendo un mandato di perquisizione in un’abitazione a Greewnwood Lake, località non lontana da Monsey. Probabilmente la casa del sospetto dell’attentato.