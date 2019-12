Atomiche Usa da Turchia all’Italia, Libia-Ucraina altalena di fine anno

‘Cinquanta testate nucleari a Aviano da Incirlik’, nessuna certezza salvo le polemiche in casa. 300 ribelli siriani inviati a Tripoli e altri mille nei campi turchi per l’addestramento. Russia e Ucraina verso il Natale ortodosso, scambio di prigionieri tra Kiev e separatisti Donbass. Raid americani contro cinque strutture (non meglio precisate) in Iraq e Siria. Minacce di Pompeo all’Iran. «Cinquanta testate nucleari sarebbero pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, in quanto gli Usa diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del presidente turco Erdogan per via del suo feeling crescente con la Russia di Putin». Notizia della seriosa agenzia Ansa.it, ‘taglio basso’ per la verità, a riferire come dovuto, ma senza crederci troppo… CONTINUA SU REMOCONTRO: