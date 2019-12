HOTEL NEGA PRENOTAZIONE A FAMIGLIE CON RAGAZZI AUTISTICI. UNA STORIA CHE METTE I BRIVIDI

DI NICOLA FRATOIANNI

Questa brutta storia mette i brividi e restituisce la incultura in cui è immersa buona parte della società in cui viviamo.

Un importante hotel con terme a Ferentino, nel Lazio, nega la prenotazione per la notte di capodanno a famiglie con ragazzi autistici, perché avrebbero disturbato gli altri ospiti.

La società dei “normali”, di quelli in buona salute e con la carta di credito al posto giusto, distrugge l’umanità, la solidarietà, annulla il senso della vita.

Provo pena e vergogna per il proprietario dell’hotel.

E ho intenzione di andare in fondo a questa storia, facendo anche intervenire il governo.

Perché si possa provare a lenire le ferite di famiglie cui viene negato un diritto e che vengono colpite nella dignità dei loro figli.