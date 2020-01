COMINCIA OGGI LA MARATONA DEI SALDI

DI VIRGINIA MURRU

Dal 2 gennaio parte il programma dei saldi invernali 2020, non è previsto un vero e proprio assalto ai negozi, specie quelli di abbigliamento, ma un po’ ovunque nella penisola si ripeterà il rito degli acquisti a prezzi scontati, ovvero la caccia alle occasioni di fine stagione.

Secondo il calendario parte per prima la Sicilia, che ha fissato le vendite con gli sconti a cominciare dalla data odierna; per sabato 4 gennaio il via ai saldi riguarderà Lombardia, Toscana, Liguria e Marche. Il 5 gennaio Emilia Romagna e Umbria, e a seguire le altre regioni.

Secondo Confcommercio, nel 2019 il giro d’affari riguardante le vendite con i saldi è stato intorno ai 5 miliardi di euro, con una spesa pro capite di circa 140 euro. Per l’anno in corso non ci sono previsioni ottimistiche, si stima anzi una contrazione notevole delle vendite, con 4 italiani su dieci interessati agli acquisti di fine stagione. Sono previsti importi di spesa più elevati (pro capite) rispetto alla scorsa stagione, ma si valuta che ci sarà anche una flessione del 10% in termini di volume di vendite.

I dati di previsione sulle vendite sono diversi per Federconsumatori, che vede un andamento più positivo, mentre Codacons non è sulla stessa linea di valutazione, e stima una flessione quando la ‘rassegna’ dei saldi terminerà, dopo circa due mesi.

Secondo il parere degli esperti che moniterano queste performance nel commercio, a tirare il freno a mano sui saldi di fine stagione, a partire da gennaio, sarebbero le varie iniziative di ecommerce tra novembre e dicembre, con il lancio dei cosiddetti ‘Black Friday’, volutamente fissati nel periodo precedente il Natale, in modo tale che una quota notevole di spesa destinata ai regali di questa importante ricorrenza, sia orientata in questa direzione, con proposte allettanti per gli acquirenti nel web.

Le vendite online hanno maggiori probabilità di raggiungere i consumatori per ovvie ragioni, perché gli acquisti in primis si possono effettuare comodamente viaggiando in rete, è possibile fare confronti con maggiore facilità e dunque scegliere secondo il criterio della migliore opportunità, semplicemente attraverso una carta di credito.

I commercianti che attendono la stagione dei saldi per un recupero delle vendite, hanno già protestato sulle mani lunghe del ‘Black-Friday’, e vorrebbero posticipare il periodo dei saldi, ridurne anche la durata. Secondo Carlo Rienzi (presidente Codacons), i saldi si dovrebbero addirittura abolire, concedendo ai commercianti iniziative più libere nel praticare sconti sui prodotti nel corso dell’anno. Intanto, secondo l’Associazione, gli italiani disposti a fare shopping a partire da questo mese, con la convenienza dei saldi, saranno il 40%.

Secondo il presidente della Federazione Moda Italia-Confcommercio, la stagione quest’anno partirà con il presupposto dei saldi sostenibili, dato che gli acquisti presso commercianti che esercitano in prossimità della propria abitazione, e nei pressi dei centri storici, risulta essere ‘più ecologico’: meglio dunque che affidarsi a ciò che offre la rete online. La procedura di reso, infatti, qualora la circostanza ricorresse, è più semplice, e in ogni caso si ha la possibilità di misurare in capo di vestiario che s’intende acquistare, mentre non è possibile per gli acquisti online.

La maratona dei saldi è previsto che terminerà tra metà febbraio-primi di marzo, anche se non in tutte le regioni, in alcune potrebbe andare avanti fino alla fine di marzo.