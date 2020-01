DI PEPPINO CALDAROLA

Paragone è stato cacciato dal M5 Stelle. Di Battista lo difende. Se non fosse una tragedia politica per quel 33% che li ha votati, sarebbe un’opera buffa. Neppure ora che stanno morendo riescono a essere seri. Hanno giocato con le persone come fa Salvini. La sinistra ha colpe gravi per questa deriva, ma ce l’hanno anche i “cerchiobottisti” che hanno tirato la volata ai Grillini, ora a Salvini, e che fra qualche settimana scopriranno le virtù della Meloni e della sua eredità del Ventennio. Gli intellettuali sono l’anello debole della democrazia italiana, soprattutto dopo il 92. Più leggo Della Loggia, Rampini e il greggie “mielistico” più cresce la mia stima per Vittorio Feltri che ha rischiato in proprio e ha vinto sempre ma dovrà convivere con i nuovi arrivati dalla sinistra o dal centrismo liberale. Cioè con la versione maschile di Maria Giovanna Maglie (e lo vedi che a destra comandano le donne?).