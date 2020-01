L’ESERCIZIO PROVVISORIO DEI GOVERNI DI CENTRO DESTRA

DI ROBERTO SCHENA

Le regioni Basilicata, Sardegna e tra poco anche Sicilia e Valle d’Aosta, tutte amministrate da parecchi mesi dal centro destra, non hanno approvato il bilancio e ora sono in esercizio provvisorio, con una conseguente limitazione nella capacità di spesa, ovviamente, a discapito dei residenti e dei servizi a loro offerti. La non approvazione del bilancio dipende dai disaccordi tra i partiti, dalla spartizione e dalla clientele, in altre parole.

Anche l’Umbia è in esercizio provvisorio, ma era scontato, date le recenti elezioni. Vedremo quanto tempo ci metterà.