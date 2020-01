TUTTI PAZZI PER RADDIX : CAMERON DIAZ DIVENTA MAMMA

Cameron Diaz la ex-irriverente ragazza di Hollywood dà alla luce Raddix Madden, una bella bimba come annuncia lei stessa su Instagram e le crediamo sulla parola perché non ha intenzione di pubblicare le sue foto così da mantenere la giusta privacy.

In media la vita si è allungata la scienza corre e le nuove tecniche per avere figli riescono a trovare le migliori soluzioni; 47 anni e in gran forma la Diaz ha sempre avuto le idee chiare:

prima una carriera, divertimento e tanti fidanzati bellissimi poi un giovane marito 40enne Benji Madden e meraviglioso (anche qui le crediamo sulla parola) e infine la scelta di ritirarsi dalle scene per dedicare più tempo alle sue passioni. Ora una figlia. Vogliamo darle torto? Qui c’è da prendere lezioni. Auguri!