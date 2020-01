PIERSANTI MATTARELLA 40 ANNI DOPO, L’OMICIDIO E IL TERRORISMO MAFIOSO

Palermo 40 anni fa. Il 6 gennaio del 1980 veniva assassinato il presidente Dc della Regione Siciliana. Un delitto mafioso e non soltanto che segue e va letto nel contesto politico del 1978, anno dell’uccisione di Aldo Moro Il 6 gennaio del 1980 veniva ucciso davanti alla famiglia l’allora presidente della Sicilia, vicino ad Aldo Moro e fratello del futuro presidente della Repubblica. Un delitto che Licio Gelli definì ‘perfetto’. Per Giovanni Falcone, invece, fu un omicidio compiuto dai neofascisti su mandato della mafia per «interessi politici che dovevano rimanere segreti». I processi, però, hanno stabilito solo i mandanti assolvendo i Nar Fioravanti e Cavallini dall’accusa di essere gli assassini. Alcune tracce d’indagine mai seguite: dalla pistola usata, alle targhe dell’auto dei killer fino alle impronte. Il Pm Di Matteo: «Ancora possibile dare nome al sicario»… CONTINUA SU REMOCONTRO:

https://www.remocontro.it/2020/01/06/piersanti-mattarella-40-anni-dopo-lomicidio-e-il-terrorismo-mafioso/?fbclid=IwAR0zaybDKGTyRnKsBnKX1DRH0PfiTJ1krM6tZIveA955jX1z4yR2Dlhd9f0