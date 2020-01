DI VANNI CAPOCCIA

Il 6 gennaio a Riace sarà una bella e vera Epifania. Saranno tante le persone che dalla Calabria andranno lì non tanto per ricordare cos’era quel posto e per vicinanza verso Mimmo Lucano.

Ma per dire che il tempo dell’umanità non è finito e che Riace, proprio per questo, è ancora un punto di riferimento, una stella cometa della solidarietà e della non violenza verso la quale andare sereni e festosi.