SIGNORINI, AL GRANDE FRATELLO VIP

DI TOTO TORRI

Un professore milanese Alfonso Signorini, sfonda , sbarca a Roma e ci vive da papa – re.

(Toto Torri)

E’ laureato in Lettere classiche, Filologia medievale. Nasce professore e insegna per anni italiano, latino, greco, storia, geografia, ma al professorino non basta, e dopo alcuni anni inizia a praticare il giornalismo alla “Provincia” di Como , specializzato in cronache rosa, interviste ad attori, regnanti,grandi personaggi ma non solo. L’ex professorino, non è uno dei tanti, anzi è un giovanotto speciale, sa scrivere, una decina di romanzi di grande attualità, sa parlare, è una persona particolare , se parte nella sua forbita dizione, eloquio da colto e mai saccente, ti rompe con sorriso e eleganza e mai grossier. Si nota. È fuori dell’ordinario, bizzarro, termine profondamente positivo per pochissimi. Anche nel vestire è eccentrico, ripeto bizzarro, su un giacca color violaceo, ci piazza una camicia da anni ‘50 a striscioline rosso cupo, cravatta larga vecchio tipo, sfondo celeste chiaro a disegnini blu e nodo come viene , pochette al taschino quasi blu che fuoriesce non poco. E’un eccentrico bizzarro, se lo può permettere, un qualsiasi sarebbe ridicolo e cafonal.

Il bizzarro fa colpo, la Mondadori lo cerca , lo nota e se lo porta nella capitale, dove l’emigrante milanese sfonda. In breve, esperto al settimanale Panorama, condirettore di Chi, con Silvana Giacobini, un molosso, che sente il suo fiato sul collo , l‘ex professorino è troppo forte anche per una tosta come lei, che certo non si arrende . anzi cerca di attaccare , non è raccontato, ma diede vita dura al troppo bravo milanese, ma restò sconfitta. Tanto che nel 2006 , Signorini che gode le simpatie del mondo dello spettacolo e non solo, diventa direttore e che signor direttore di ‘Chi’. Non perde una copia, conosce nel dettaglio il mondo della carta stampata, della radio, della tv, spettacolo, mondanità, cronaca rosa, affarucci sotto banco di quel particolare mondo e il suo settimanale, fa exploit esclusivi non pochi, buon ultimo, dà una ‘sola’ gigante al sempliciotto Amadeus, pubblicando, già da 10 giorni, l’elenco completo dei big partecipanti al Festival e che il buon ex Dj avrebbe dovuto solamente leggere il giorno dell’Epifania all’Italia tutta, in uno speciale” Soliti Ignoti“, ma ormai, cosa ci può raccontare?…..

Alfonso Signorini, caso unico, dirige un settimanale che fa tendenza e di larga tiratura, da 14 anni, un rotocalco di punta, che fa opinione.

. Signorini è del segno dell’Aquila, vola altissimo, difficilissimo, impossibile fregarlo, Il nostro , poteva tentare anche la carriera politica, strizza l’occhio a chi era un potente, il signor Andreotti, che sentenziava” Il potere logora,chi non ce l’ha.”

Il nostro , conosce nel dettaglio, la radio, televisione. la carta stampata,Ora lo promuovono , per la prima volta nella storia tv, alla conduzione di un reality “GFVIP” e sostituisce Ilary Blasi, che dopo aver lanciato il programma, in particolare nell’ultima edizione , ha sofferto, battuto la fiacca con scarsi risultati, che Lady Totti giustifica : “Nei reality, si deve scavare a fondo nella vita privata, del personaggio di turno, toccare non poco le debolezze, la loro sensibilità”e per lei è pressoché impossibile , non è nelle sue corde , le funziona la parte divertente dello show , la dialogante , elegante, di classe, sexy, anche provocatoria ma nei limiti. Lascia con il bene placido di Piersilvio Berlusconi , le darà altri incarichi. La signora Totti, al momento con suo marito , il piu grande numero 10 , fra i fuoriclasse del mondo, sta girando , una specie di Casa Vanello. Sempre per canale 5.

Ilary,con sincerità , augura in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, col il quale ha avuto un rapporto privilegiato, di grande stima e amicizia “ con lui mi sono sentita sempre protetta”.

Due appuntamenti settimanali del” Grande Frartello Vip,” mercoledi 8 e 10 gennaio.” Non sarà una tradizionale conduzione , ha detto Signorini, darò la mia opinione,” la sua, una opinione fulminante, tosta, che lascia il segno e ti blocca e mai volgare. Opinionisti, Pupo e Wanda Nara, show girl e manager del famoso marito il calciatore Mauro icardi. All’interno della casa di Cinecittà , iniziali 10 concorrenti: Antonio Zequila, stava bene a casa, mi ricorda, se non sbaglio la sua tremenda lite con Pappalardo, già concorrente de “L’Isola dei Famosi 3”, il giornalista Michele Cucuzza, che Signorini ha convinto, Rita Rusic produttore , moglie di Cecchi Gori Antonella Elia, sempre assente, ex simpatica svampita, Adriana Volpe . Scacciata e mi pare esagerato,dopo le litigiosità con Giancarlo Magalli, il cantante Pago, l’ex madre natura di “Ciao Darwin”, Paola Di Benedetto e Cinzia Incorvaia ex moglie di Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni”.

Ci pensera’ Alfonso Signorini a farci divertire, con eleganza e intelligenza . Sarà un” Grande Fratello Vip” speciale, su questo non ci sono dubbi._

t.t.