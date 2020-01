AL CIELO DI ROMA HO AFFIDATO SOGNI E PROPOSITI

DI MARIA PIA DE NOIA

Nel periodo natalizio in Puglia non mi è certo mancata la vista del mare. Anzi, l’ho visto tutti i giorni anche più volte: due delle tre opzioni di strada per andare da Terlizzi all’ospedale di Bari corrono parallele alla spiaggia.

Ma non è stato mai possibile fermarmi almeno qualche minuto a guardare il mare.

Pur passandoci davanti ogni giorno, quest’anno non ho potuto compiere quello che ormai è diventato il mio rituale propiziatorio di fine anno: andare da sola in spiaggia il 24 o il 31 dicembre, fissare un punto all’orizzonte, chiudere gli occhi, far naufragare lontano i cattivi pensieri, rubare col viso raggi tiepidi di sole, affidare al mare sogni e propositi e così ritrovare la carica per un nuovo anno.

Tutto questo mi è mancato.