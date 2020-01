INQUINAMENTO: ARIA IRRESPIRABILE A MILANO DA 12 GIORNI

DI PATRIZIA ING.LASSANDRO



L’aria in Lombardia con in particolare picchi negativi a Milano, ha di gran lunga superato i valori limite previsti dalla normativa per l’inquinamento. La situazione è diventata insostenibile dallo scorso 27 dicembre, con una solo pausa di 24 ore. Il livello delle polveri sottili, martedì 7 gennaio, ha superato, il limite fissato dalla legge a 50 microgrammi al metro cubo. In particolare in viale Marche le apparecchiature dell’Agenzia regionale per l’ambiente hanno registrato concentrazioni di Pm 10 pari a 61 microgrammi, 59 a Città Studi, 64 in via Senato, 57 al Verziere e a Pioltello 60. La situazione è aggravata dalle condizioni meteo dato che non piove e l’aria è immobile. I divieti alla circolazione dei veicoli disposti dal «Protocollo Aria», sospesi per lo sciopero dei treni regionali di Trenord sono prorogati a data da definire.

Di conseguenza ii veicoli diesel Euro 4 restano fermi tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, mentre gli Euro 0, 1, 2 e 3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, nei sabati e nei festivi, dalle 8.30 alle 18.30, (da lunedì a venerdì, lo stop vale anche per i benzina Euro 0). A queste si uniscono le limitazioni al riscaldamento domestico. Se la situazione non dovesse migliorare scatterà quanto disposto dal secondo livello del «Protocollo Aria», ancor più restrittive.