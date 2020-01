APERTA LA CASA DELLA SALUTE A SAN GIOVANNI VALDARNO. IMPORTANTE TASSELLO PER SANITÀ TOSCANA

DI ENRICO ROSSI

Questa mattina è stata aperta la Casa della Salute di San Giovanni Valdarno.

É un tassello importante per la sanità toscana, con quella di oggi sono quattro le Case della Salute nel Valdarno, 71 in tutta la regione. Qui i cittadini troveranno i servizi socio-sanitari di base offerti dal Sistema sanitario regionale e saranno assistiti da un team multidisciplinare, formato da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri, operatori sanitari, personale sociale e amministrativo. Le parole chiave sono presa in carico globale della persona, continuità assistenziale ospedale-territorio, integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. La Casa della Salute sarà aperta 10 ore al giorno e sarà un punto di riferimento importante per i cittadini e sopratutto per chi ha patologie croniche che devono essere seguite in prossimità.

