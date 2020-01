DALLA PARTE DI NICOLA GRATTERI E DI CHI SERVE LO STATO ONESTAMENTE

DI LEONARDO CECCHI

Eccolo Nicola Gratteri.

Ci è apparso affaticato ieri sera. Perché gli uomini così, gli uomini che servono lo Stato come lo serve lui, oltre che correre enormi rischi non smettono mai di lavorare. Ma nonostante questo è stato pronto a spiegarci la sua battaglia. A farci sentire la sua voce.

E, tra le altre cose, ieri sera ci ha spiegato ad esempio come e perché giù in Calabria la mafia sia così oggi radicata: “Oggi la ‘ndrangheta è più credibile rispetto alla politica. Il capomafia è sul territorio 365 giorni all’anno, dà riposte, la politica in alcuni territori è completamente assente. Molte volte è addirittura la ‘ndrangheta a designare il candidato a sindaco”. E ci ha poi detto di come, specialmente in questi giorni, il lavoro per lui e per tutti gli altri servitori dello Stato stia diventando sempre più duro. Perché ci sono le elezioni. E “gli ultimi 3 giorni prima delle elezioni si fanno i patti con il diavolo…”.

Buon lavoro dunque Gratteri. Siamo dalla sua parte e dalla parte di tutti coloro che servono onestamente lo Stato come lei. Siete dei modelli per la società che vogliamo. Senza il minimo dubbio.