E HARRY E MEGHAN DIVORZIARONO DALLA REGINA

DI CHIARA FARIGU

Meghan ed Harry. Harry Meghan e il piccolo Archie. Da giorni in Gran Bretagna (e nel resto del mondo) non si parla che di loro. E dello scoop dato alla stampa dai duchi del Sussex circa il desiderio di voler vivere la loro vita come comuni mortali. Senza più gli assilli del protocollo a cui dover far fronte e di tutte le imposizioni della vita di corte che molto dà e altrettanto toglie (soprattutto agli acquisiti) in termini di libertà individuali.

I due coniugi insomma anelano alla loro indipendenza. Compresa quella economica. E pur di ottenerla annunciano alla stampa di voler fare passo indietro come ‘membri senior’ della famiglia reale. Pur continuando ad appoggiare la regina e monarchia dalla loro nuova residenza, il Canada.

L’annuncio pare abbia raggelato ancor più l’algida Elisabetta poco incline ad assecondare i capricci di figli e nipoti. E meno che mai quelli delle loro giovani consorti. Pare infatti che a voler mettere una certa distanza tra la corte e la ‘sua famiglia’ sia più Meghan che Harry, il quale si limiterebbe ad assecondarla.

Elisabetta frena. I desiderata dei neo-sposi devono essere discussi e poi ancora discussi.

‘Harry e Meghan non potranno mai diventare dei reali part-time. Il comunicato della coppia contiene molti punti deboli: per un membro della famiglia reale è impossibile tenere il piede in due staffe vivendo un po’ in Gran Bretagna, un po’ in Canada e Stati Uniti. E’ impensabile anche essere un po’ principi, un po’ imprenditori, un po’ attori, rinunciare all’appannaggio e lavorare in proprio conservando però il Frogmore cottage lussuosamente ristrutturato a spese dei contribuenti. Non funziona così’. A sostenerlo Antonio Caprarica, corrispondente Rai da Londra per diversi decenni e tra i massimi esperti della corona inglese.

Non ci si libera facilmente dai legami familiari. Figurarsi se poi questi sono pure reali e per giunta inglesi. A menochè ‘l’americana’ non ne sappia una più del diavolo. Elisabetta permettendo, s’intende