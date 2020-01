L’EUROPA E L’ITALIA DEVONO OPPORSI A QUESTA POLITICA BELLICISTA

DI ENRICO ROSSI

Alla fine, sembra funzionare sempre lo stesso sporco gioco delle destre e dei regimi illiberali: se sei in difficoltà all’interno, se vuoi accrescere i consensi, trovati un nemico esterno su cui concentrare l’attenzione e scatenare tutta l’aggressione possibile.

Così, dopo l’uccisione di Soleimani, gli ayatollah in Iran si rafforzano e cessano le proteste sociali e per i diritti, perché tutto il Paese deve essere impegnato nello sforzo contro gli americani.

Negli USA, un presidente in difficoltà sotto impeachment, cambia i contenuti della campagna elettorale spostandoli dalla politica interna -la sua inadeguatezza, la riforma sanitaria, il salario minimo- alla politica estera e alla guerra contro l’Iran, perché “l’America torni ad essere prima”.

Più o meno quello che è accaduto in Italia con Salvini e la Lega nazionalpopulista, dove la questione sociale si è trasformata in battaglia contro i migranti che toglierebbero diritti e ricchezza agli italiani.

Intanto, mentre muore la povera gente ( già 50 schiacciati nella folla ai funerali del generalissimo e altri 80 sotto i missili iraniani ) e il mondo si trova a rischio di una nuova guerra, ad arricchirsi e a fare affari sono l’industria degli armamenti, quella petrolifera e dell’oro.

A guardar bene, ci sono tra questi molti amici dello stesso Trump.

L’Europa e l’Italia devono opporsi nettamente a questa politica bellicista, criticare il guerrafondaio Trump e il regime illiberale della Repubblica islamica dell’Iran, impegnarsi per trovare soluzioni ragionevoli alle controversie.

All’inganno costruito dalla destra nazionalpopulista che spinge verso una nuova guerra mondiale, la sinistra italiana, europea e americana, il mondo delle religioni cristiane e delle religioni tutte che aspirano alla convivenza, opponga un nuovo grande pacifismo internazionale che si mobiliti e riempia di popolo le piazze dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

La Lega e Salvini sono schiacciati sulle posizioni di Trump.

Il PD e le “sardine” hanno una grande occasione per manifestare con la lotta la loro diversità politica e i valori di convivenza e di pace in cui credono.