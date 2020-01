9 GENNAIO 1988 MUORE IL PITTORE E FOTOGRAFO TANO FESTA

DI SUSANNA SCHIMPERNA

9 gennaio 1988.

Tano Festa, pittore e fotografo, tra i massimi esponenti della pop art italiana tra gli anni 50/70, muore a soli cinquant’anni.

La critica l’ha sempre amato, ha avuto periodi di celebrità, eppure muore povero, e molto stanco. Gli amici si dicevano imbarazzati a girare con lui, tanto era trascurato, incurante di sé. Si dava la colpa al suicidio del fratello, il bravissimo Francesco Lo Savio: da quando, a ventotto anni, Francesco, povero anche lui, si era ucciso, Tano non era stato più lo stesso.

Al funerale venne letta la sua lunga poesia «Il vascello fantasma»:

Un tempo

come un gagliardo veliero

la prora fendendo marosi

schiumanti di rabbia marina

solcai tutti i mari

poi,

nel fare ritorno verso le mie coste

a poca distanza dalla riva

la chiglia si arenò

……

fino a quando una marea

più insidiosa delle altre, buia e densa

frantumerà il vascello

che con uno scoppio lento e stupito

calerà lentamente sul fondo

spargendo

i suoi frammenti

fra le alghe e gli ossi di seppia

e gli altri detriti marini

che la corrente del mattino

porterà lentamente a riva

per depositarsi sulla ghiaia

scintillante al sole

del bagnasciuga.

Destino beffardo: nel 2016, a un’asta di Christie’s Milan, l’opera del 1961 «Via Veneto 2» in legno, carta e tempera su tela, raggiunge al gioco dei rialzi un prezzo vertiginoso, e viene aggiudicata a 410.000 euro, che diventano 517.000,800 con i diritti d’asta.