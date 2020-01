BORGONZONI DA RIDERE: SUI SOCIAL SCAMBIA FERRARA PER BOLOGNA

DI CHIARA FARIGU

Che la geografia non fosse proprio il suo forte sono stati in molti ad accorgersene. Galeotta fu la frase con la quale la Borgonzoni spostava confini dell’Emilia Romagna avvicinandola al Trentino Alto Adige. Frase che fece rizzare i capelli ai più.

Può capitare, ma ti pare che Lucia, si è tratto di un lapsus …così i commenti dei supporter dell’aspirante governatore della regione.

La signora però sembra essere una gaffeur di professione, vista la sfilza di ‘inesattezze’, chiamiamole così, propinate una dietro l’altro. Impossibile non ricordare una delle più recenti e anche più commentate sui social circa la proposta, in caso vittoria, di tenere tutti gli ospedali aperti di notte come avviene in Veneto, a guida leghista. Già fatto, Borgonzoni. Guardati intorno, Lucia. Fatti un giretto di notte, vedrai cose che voi della Lega… l’ilarità sui social la fece da padrona nei giorni che seguirono alla boutade.

Per restare ai fatti recenti la signora del Carroccio nel promuovere un evento a Bologna posta nel suo profilo Facebook la locandina con l’immagine della chiesa di San Romano ubicata non nel capoluogo ma a Ferrara.

A tirarle benevolmente un orecchio il suo diretto competitor Stefano Bonaccini ‘No Lucia, quella non Bologna, è Ferrara’, le ricorda via Fb.

Lei tira avanti. Gaffe dopo gaffe nei sondaggi si avvicina al suo avversario e il capitano accarezza il sogno di cancellare il Pd da quella regione che intende ‘liberare’. Come già successo in Umbria e in Sardegna. E furbescamente pensa già alla prossima mossa, pardon gaffe. Fosse la volta buona per fare il colpaccio?